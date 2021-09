Tafeln am Wegrand zerstört

Höpfingen/Hardheim. Ein unschöner Vorfall trübt derzeit das Projekt Andreas Fürsts, der mit anderen Landwirten im Frühjahr entlang des Hardheimer Weges („Oberer Weg“) und des Höpfingen mit Hardheim verbindenden Zuckerrübenweges sogenannte Feldrandschilder aufgestellt hat. Darauf werden – für Spaziergänger und Radfahrer – die angebauten Kulturen und ihre Verwendung dargestellt.

„Die Landwirte erhielten viele positive Reaktionen. Doch leider sahen sich auch einige ,Spezialisten’ genötigt, sich auf ihre ganz eigene Art und Weise mit diesen Informationstafeln auseinanderzusetzen“, berichtet Fürst. So seien bereits Ende Juni zwei Tafeln am Rande des Hardheimer Weges zerstört worden.

Das Bild zeigt eines der zerstörten Feldrandschilder. © Adrian Brosch

Damit nicht genug: „Erst vor wenigen Tagen musste ich eine Tafel am Zuckerrübenweg, an dem derzeit tatsächlich Zuckerrüben angebaut werden, aus dem angrenzenden Bachlauf des Urgrabens fischen“, beklagt Fürst.

Wenngleich er von „unnötigen Dumme-Jungen-Streichen“ ausgehe und die Fortsetzung der Informationsreihe plane – auch aufgrund des großen Interesses und der Wichtigkeit des Dialogs mit der Bevölkerung – hinterlassen solche Beschädigungen ein „negatives Nachgefühl“, das den informierenden Charakter der Feldrandschilder torpediere.

Mais gestohlen

Die Respektlosigkeit mancher Bürger habe er auch bei einer persönlichen Begegnung erfahren: „Während eines Rundgangs traf ich auf Personen, die mit Einkaufstaschen voller Maiskolben aus einem Feld in diesem Bereich kamen und nach meiner Ansprache lächelnd weiter liefen“, moniert Andreas Fürst und fügt an, dass niemandem die Mitnahme einzelner Maiskolben verwehrt sei. „Es ist aber ein Unterschied, ob man im Vorbeigehen am Wegesrand ein, zwei Maiskolben mitnimmt oder heimlich im Feld und im Schutz der hohen Pflanzen mitgebrachte Taschen randvoll befüllt“, fährt er fort.

Solches Verhalten grenze rein rechtlich betrachtet schon an Diebstahl, der zur Anzeige gebracht werden könnte. Und nicht nur er hat an dieser Stelle Derartiges beobachtet: „Andere Landwirte trugen mir das auch schon zu“, berichtet er abschließend. ad