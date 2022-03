Tablets für die Gemeinderäte

Höpfingen. Die Digitalisierung hält auch im Höpfinger Gemeinderat Einzug: Wenn das digitale Ratssystem eingeführt wird, erhalten die 14 Gemeinderäte und Waldstettens Ortsvorsteher Andreas Schäfer moderne Tablets. Diese sind aus Datenschutzgründen nur für die Ratstätigkeit zu nutzen, was auf gemischtes Echo stieß. So sprach Ute König von einem „wichtigen Schritt in die technische Zukunft“, während Daniela Kaiser-Hauk die „zu große Flut an Elektrogeräten“ rügte; Saskia Dargatz plädierte für eine einheitliche Lösung mit gegebenem Technik-Support anstelle eigenen Varianten.

Bei zwei Enthaltungen wurde beschlossen, dass 15 Endgeräte des Typs „Apple iPad“ zum Gesamtpreis von 5025,67 Euro erworben werden. Wie Bürgermeister Hauk anfügte, seien die Geräte nach mehrjähriger Nutzung zum geringen Preis für den Eigengebrauch zu erwerben. ad

