Dass der fränkische Odenwald durchaus sehenswert und auch für Touristen interessant ist, das unterstreicht ein knapp vierminütiger Filmbeitrag, den das Filmteam der SWR-„Landesschau“ am Donnerstag mit Moderator Thomas Miltner an gleich drei Orten um Höpfingen und Walldürn drehte. Ausgestrahlt wird er an diesem Freitag.

Der Kontakt ergab sich durch Monika Frisch aus Waldstetten. Die

...