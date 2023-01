Struktur wird auf den Prüfstand gestellt

Höpfingen. Wie kann man die Höpfinger Ortsmitte beleben? Welche Stärken bieten weiteres Ausbaupotenzial, welche Schwächen könnten gezielt angegangen werden? Diese Fragen standen am Donnerstag im Zentrum des ersten Workshops im Höpfinger Rathaus: Im Zuge der Bemühungen des „Quetschedorfs“, ELR-Schwerpunktgemeinde zu werden, wird die Struktur des Ortskerns auf den Prüfstand gestellt.

Bürgermeister Christian Hauk freute sich über das rege Interesse von Bürgern, Gemeinderäten und Vereinsvertretern. „ELR würde zur leichteren Genehmigung wichtiger Anträge führen und die innerörtliche Modernisierung vorantreiben“, bemerkte er. Das Förderprogramm sei „die ideale Basis dafür, dass Verwaltung und Gemeinderat zusammen mit den Anwohnern und dem Ingenieurbüro IFK Gutes entwickeln können“.

Dabei gelte ELR nicht für die Gesamtgemeinde, sondern lediglich für den Höpfinger Altort – das Neubaugebiet „Heidlein“ und die in den 1960er-Jahren bebauten Gebiete in Richtung des Leutschenbergs bleiben außen vor. Dennoch solle ELR als Impulsgeber für unterschiedliche Bereiche fungieren und böte große Chancen für den eher strukturschwachen ländlichen Raum: „Innerörtlicher Bereich wird gestärkt, bevor er verwaist“, umschrieb Hauk den Hintergrund.

Das Ingenieurbüro IFK ( Mosbach) vertrat Diplom-Ingenieurin (FH) Ines Breiding, die den Abend moderierte. Sie berief sich zunächst auf Arbeitskreise: Sie sollten ausloten, was möglich wäre. Dabei könne man sich in Höpfingen durchaus glücklich schätzen, das vorhandene Potenzial treffe auf eine rege, gut aufgestellte Dorfgemeinschaft mit 44 Vereinen. In diesem Kontext lobte Breiding auch den aussagekräftigen Rücklauf der Fragebogenaktion: Dieser fließe ebenso in den Maßnahmenkatalog ein wie die Erkenntnisse der Fußgänger-Verkehrschecks.

Der Abend ging in eine lockere wie sachliche Diskussionsrunde über, in der anfangs die Ergebnisse der Einwohnerbefragung erörtert wurden: Den Ortsmittelpunkt sehen die meisten Befragten am Alten Rathaus, am Plan sowie um die Pfarrkirche St. Ägidius: Markante Plätze mit viel Charme und der Möglichkeit zur weiteren Ausgestaltung. Bemängelt wurden vor allem das Fehlen von Bäcker und Metzger sowie eines Treffpunkts, die hohe Leerstandsquote im Ortskern und die gemeinhin eher „unbelebte“ Ortsmitte. Der 2021 eröffnete Netto-Markt spiele eine Sonderrolle: „Einerseits wird er für seine gute Grundversorgung gelobt, andererseits ist er manchem Senior ohne eigenes Auto zu weit abgelegen“, bilanzierte Breiding.

Treffpunkt besprochen

Bei der anschließenden Sachdebatte wurde eingangs die „Treffpunktfrage“ besprochen: Adolf Nohe und Martin Berberich beriefen sich auf gut frequentierte Angebote des Vereins „Bürger für Bürger“; Thomas Greulich erinnerte an die Höpfinger Vereinskultur. „Jeder hat seinen Verein, so dass fehlende Treffpunkte als nicht akut erscheinen, außerdem gibt es Optionen wie am Plan oder an der Ecke Hardheimer Straße/Hauptstraße“, betonte er.

Laut Adolf Nohe sei der hohe Leerstand ein Thema, doch könne man guterhaltene Altbestände sanieren anstelle Neubauten zu erstellen. „Das ist auch für Klima und Umwelt die bessere Wahl“, prognostizierte er.

Ines Breiding verwies auf begrenzte räumliche Möglichkeiten für Neubauten im Außenbereich, was Andreas Fürst bestätigte und um ein weiteres Problem ergänzte: „Die Grundstücke im Ortskern sind hinsichtlich ihres Zuschnittes unzeitgemäß. Bauwillige werden davon schlicht nicht angesprochen“, führte er aus.

Im Grunde sei eine Neuordnung überfällig, fraglich, ob der ELR-Zeitraum von fünf Jahren dafür ausreiche. Ute König verwies auf „oftmals verworrene Lösungen mit Überfahrtsrechten“ und schlug vor, das eine oder andere Haus zu opfern: So könne man Grünflächen erreichen, die junge Familien oft als wichtiges Baukriterium ansehen.

Schlechte Substanz bei Häusern

Günter Schell thematisierte ein weiteres Problem. Er merkte an, dass viele Grundstücke im derzeitigen Zustand unverkäuflich seien – was auch viele Altimmobilien betreffe: „Alte Häuser werden nicht mehr genutzt, nachdem die Bewohner gestorben sind und die Nachkommen nicht vor Ort wohnen, verkauft oder vermietet werden sie aber ebenso wenig und verfallen langsam“, stellte er klar. Daraus ergebe sich eine oftmals schlechte Substanz, die einen Wiederaufbau kaum als möglich erscheinen lasse.

Besprochen wurde auch, wie man die Ortsmitte gemeinsam beleben und schön erhalten könne. „Auch nach etwaiger Verwirklichung von Bauprojekten durch ELR-Förderung sollte man den Ortskern noch als Höpfingen erkennen können“, gab Ines Breiding zu bedenken. Instrumente zur ansprechenden Neugestaltung können daher durchaus auch in Bepflanzungen liegen: Beete, Bäume und komplette Neuanlagen von Biotopen könnten darüber hinaus in bürgerschaftlicher Weise betreut werden.

Eine Variante wäre, dass Anwohner sich um die Pflanzen kümmern oder auch das Sortiment eines Bücherschranks verwalten und pflegen“, schilderte sie. Auch ein Treffpunkt, an dem nach Absprache Begegnungen oder kleine Feste stattfinden, könne eine Option sein, doch regele die Nachfrage das Angebot. „Viele Anwohner wünschten sich neben einem Treffpunkt einen Tante-Emma-Laden oder einen Bäcker im Ortskern, aber so etwas müsste dann auch genutzt werden“, bemerkte sie abschließend. ad