Stimmungsvolle und stets gut besuchte „Abendandachten“

Höpfingen. Mit dem Start des ersten Pfarrgemeinderates für das neue Gebiet der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Jahr 2015 begann auch die Suche nach einem „Steckenpferd“ und Profil, das sich jedes PGR-Mitglied neben den gesetzten Aufgabenfeldern geben möchte.

Helmut Wunsch und Anke Hartmann in Höpfingen waren gleich für die Idee eines Live-Lyrics Abends mit Liedern aus den Charts, Evergreens und gut gewählten Impulstexten zu begeistern. Dem Anliegen, jedem Ort seine besonderen Angebote zu ermöglichen, kam dies sehr entgegen.

So wurde Höpfingen zum Garant für diese stimmungsvollen und stets gut besuchten „Abendandachten“, die in einem aparten, die Seele berührenden Kleid daherkommen. Dieses Angebot griff die „Wohlfühlabende für Paare“ auf, die schon seit 2012 immer wieder in Hardheim stattfanden. Was zunächst als „Ein Abend für Paare“ konzipiert war, wurde in Reaktion auf Rückmeldungen aus dem Besucherkreis zum „Abend für Dich“ umbenannt, damit sich niemand mit Liebe zur Musik und Sehnsucht nach einem wohltuenden Abend ausgeschlossen fühlen musste.

Beate Wunsch, von Beginn an mit im Team, sorgt stets für aussagekräftige Bilder, die Text und Stimmung der Songs aufgreifen und die „dritte Dimension“ neben Wort und Klang bedienen.

Für Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung, Organisation und Vernetzung mit den Musikern macht sich Gemeindereferentin Claudia Beger stark und freut sich sehr, dass es in Höpfingen eine so große Zahl von Musikern gibt, die mit viel Liebe zur Musik und großem Engagement Liedvorschläge aus ihrem Lieblingsrepertoire einbringen und immer bereit sind, sich neue Songs „draufzuschaufeln“.

Das Zusammenspiel mit Tonkünstlern aus dem gesamten Gebiet der Kirchengemeinde und darüber hinaus spiegelt das Zusammenwachsen der Seelsorgeeinheit und das Verbindende der Musik wider. Auch über die Lyrics-Abende hinweg sind daraus Musikerfreundschaften entstanden, die andern Orts viel Freude bereitet haben.

„Dass ich einmal in einer Kirche spiele – und vor allem, dass ich solche Songs in einer Kirche spiele, hätte ich nie gedacht!“, ist nur eine Rückmeldung aus diesem Kreis und zeigt, dass in der Seelsorgeeinheit Raum für neue Erfahrungen und ein Herantasten an die Themen Sinn, Suche, Glaube, Problembewusstsein und Orientierung auf vielen Wegen gegeben ist.

In all den Jahren fanden zu den Interpreten aus Höpfingen – Sven und Jörg Dargatz, Simon Dörr, Anke Hartmann, Sabina Heck-Kuhn, Chris Kaiser, Josef König, Jürgen Kuhn, Horst Kuhn, Frank Pahl, Christopher Schell, Chiara Soggia – auch Tonkünstler aus Hardheim – Daniela Arnold, Johannes und Sebastian Beger, Natascha Bienert, Lena Haas, Gerald Hauck, Larissa Rohm sowie Christian Part (Buchen), Johannes und Tim-Lukas Renk (Lauda), Melanie Schäfer (Altheim), Moritz Weniger und German Loser (Gerichtstetten) – eine Plattform für ihre Musikinterpretationen.

Kerzenlicht und Kirchenraum und eine biblische Botschaft tun ein Übriges um die Abende zu Kraftquellen für die anstehenden Wochen werden zu lassen. Vor 2019 war stets die Möglichkeit gegeben, sich als Einzelperson, Familie oder Paar den Segen Gottes zusprechen zu lassen und stets ein wichtiges Element des Programms, das von vielen angenommen wurde.

Unverzichtbar gehört für die Mitfeiernden die Möglichkeit zum Austausch mit Getränken und Knabbereien im Anschluss dazu. Hier, so sind sich alle Aktiven einig, klingt alles noch einmal nach, entsteht Gemeinschaft über Ortsgrenzen hinweg und eine Plattform, auf der man sich begegnen kann.

Einige Male bildete der „Lyrics Abend“ sogar den musikalischen Abschluss für den Kerwe-Nachmittag der Höpfinger Feuerwehr.