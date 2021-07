Stammtisch wagt Neustart

Höpfingen. Nach längerer „Corona-Zwangspause“ wagt der Höpfinger Musiker- und Künstlerstammtisch nun den Neustart: Am heutigen Dienstag, 13. Juli, trifft man sich ab 19 Uhr im Restaurant „Schmitt“. Der im Januar 2019 begründete Stammtisch geht auf eine Initiative von Jürgen „Uno Kuhno“ Kuhn und Josef „Mojo“ König zurück. Er versteht sich als Plattform für Musiker und Kunstschaffende aller Couleur, denen er einen zwanglosen Austausch unter Gleichgesinnten ermöglichen möchte.

Darüber hinaus realisierte man in der Vergangenheit bereits einige beachtenswerte Projekte, an deren Spitze sicher die „Bänklesaktion“ vom vergangenen Sommer steht. In Corona-gerechten Kleingruppen nahmen sich die Mitglieder des Stammtischs mit viel Herzblut der Restauration und Verschönerung zahlreicher Aussichts- und Ruhebänke rund um Höpfingen an und beschlossen den letzten Aktions-Sonntag mit einem Abschlusskonzert.

Sehr guten Besuchs hatten sich auch der Musiker- und Künstlerflohmarkt sowie erst wenige Wochen vor der Corona-Pandemie im Restaurant „Schmitt“ veranstaltete „Neujahrs-Aufklang“ mit originellen und sympathischen Beiträgen zahlreicher Mitglieder erfreut.

Neue Gesichter sind jederzeit gerne gesehen. „Egal was man macht – ob Musik, Fotografie, Malerei, Bildhauerei oder was auch immer: Jeder ist eingeladen, sich und seine eigene Kunst bei uns ganz zwanglos vorzustellen“, informiert er. ad

