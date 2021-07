Sportfischerverein Höpfingen: Biber ist ein Thema von einiger Brisanz

Höpfingen. Die Mitgliederversammlung des Sportfischervereins Höpfingen fand am Freitag im kleinen Kreis an der Fischerhütte statt.

Nach Begrüßung und Totengedenken führte Vorsitzender Thomas Weidner durch den Jahresbericht, der heuer recht kurz ausfiel. Aus bekanntem Grund wurden nahezu alle Veranstaltungen abgesagt, doch wurde weiterhin auf privater Basis geangelt. Das Hauptaugenmerk ruhte im zurückliegenden Jahr auf der Pflege des Vereinsareals; so wurden alte Holzbrüche abgerissen, ein neuer Ablauf am Lochbachsee gebaut und morsche Bäume gefällt.

Als Thema von einiger Brisanz erwies sich weiterhin die rund um den See lebende Biberfamilie: „Zwischen Januar und März fanden diesbezüglich einige Begehungen mit den Biberbeauftragten des Landkreises sowie des Regierungspräsidiums Karlsruhe statt“, blickte Weidner zurück und sprach von „teils massiven Untergrabungen“, die eine grundlegende Ertüchtigung des Damms erfordern. Fördermittel wurden bereits beantragt, aber noch nicht zugesichert; die Arbeiten könnten im Herbst beginnen und haben das Ziel, den Durchbruch des Sees zu verhindern. „Da der Zufahrtsweg zum Tiefbrunnen Loch auf Höhe des Lochsees durch die Biber mehrfach untergraben wurde und als Folge die Fahrbahn an mehreren Stellen um über einen halben Meter eingebrochen ist, ist die dringende Sicherung der kompletten Uferlinie erforderlich“, mahnte der Vorsitzende an und begründete die Maßnahmen damit, zukünftige Gefährdungen auszuschließen und den Bestand des Naherholungsgebiets rund um den Lochsee auch auf Zukunft gesehen zu gewährleisten.

Nachdem Kassierin Doris Burger die finanziellen Verhältnisse beleuchtet hatte, ergab die von Helga Wagner und Norbert Dargatz durchgeführte Kassenprüfung keine Beanstandungen. Die Entlastung des Vorstands verband Bürgermeister Adalbert Hauck mit einem Grußwort, in dem er dem Sportfischerverein für die Pflege des Lochbach-Areals dankte und die gute Gemeinschaftsarbeit hervorhob. Im Gegenzug äußerte er Verständnis für die „nicht befriedigende“ Situation im Bezug auf den Biber, wo er „Handlungsbedarf auch seitens der Gemeindeverwaltung“ sah.

Die Teilwahlen des Vorstands ergaben einige personelle Veränderungen. Wieder gewählt wurden 2. Vorsitzender Dominik Geiger und Kassierin Doris Burger sowie Beisitzer Gerhard Weiß; die Gewässerwarte bilden Franz Saur, Roland Burger und der neu hinzu gekommene Frederik Schicke. Zu neuen Kassenprüfern wurden Monika Pahl und Dominik Scherer bestimmt. In Abwesenheit geehrt und verabschiedet wurden die langjährigen Kassenprüfer Helga Wagner und Norbert Dargatz: Während Helga Wagner das Amt seit 1994 ausgeübt hatte, war Norbert Dargatz seit 1999 tätig. Verabschiedet wurde auch Engelbert Schell: Seit 1989 gehörte er dem Vorstand ohne Unterbrechung an; zunächst als Beisitzer und seit 30 Jahren als Gewässerwart setzte er Akzente und war auch bei Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen stets präsent.

In seinem Schlusswort erhoffte Thomas Weidner das baldige Wiederaufleben von Vereinsveranstaltungen, wobei „2021 nicht mehr viel stattfinden wird“, wie er betonte. ad