Spende für Flutopfer

Höpfingen. Erstmals im Jahr 2021 führte der eine „Präsenz“-Gesamtvorstandsitzung durch, die Michael Volk im TSV-Sportheim für das Führungsquartett (des weiteren Verena Dorner, Steffen Kuhn und Dominik Mechler) leitete.

Versammlung neu terminiert

So wurde die verschobene Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahres 2020 nun auf Samstag, 25. September, neu terminiert. Auch soll am 2./3. Oktober 2021 ein „TSV- Herbstfest“ in und um das „BierGerdle“ durchgeführt werden- aufgrund des 110-jährigen Vereinsjubiläums und in Erinnerung an das „Jahrhundertspiel gegen Werder Bremen“ vor zehn Jahren. Wie 2020 musste auch diesjährig „Corona-bedingt“ das traditionelle TSV-Sportfest ausfallen. Es wurde von einer Putzaktion im und am Sportheim berichtet, und vom Bemühen aller acht TSV Abteilungen jetzt in den „ halbwegs normalen Modus“ zu schalten.

Größere Aktivitäten unternahmen in jüngster Vergangenheit bereits Abteilung Radsport („Zweitagesfahrt“) sowie die Fußball-und Jugendfußballabteilung (Jugendturnier, Pokalspiele, Trainer-C-Lizenz-Lehrgang). Der Tennisklub des TSV Höpfingen durfte gar eine Meisterschaft bejubeln: Das 4er-Tennis-Damen-Team holte sich nach Spielen im Juni/Juli souverän den Titel in der 2.Kreisliga.

Besonderer Applaus

Besonderen Applaus gab es von den Vorstandsmitgliedern auch für die jüngste Aktion der Seniorenfußballer: Diese hatten – initiiert von Andre Kaiser – ein großes Voting-Gewinnspiel von „Lotto Baden Württemberg“ gewonnen und werden die 4000 Euro „zur Renovierung der Sportheim-Kabinen“ nicht in Anspruch nehmen.

Stattdessen wird dieser Geldbetrag Vereinen in den Hochwassergebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gespendet. ro