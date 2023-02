Solide Lösung nach Glyphosat-Unfall gefunden

Höpfingen. Am 3. September 2021 „begegneten“ sich zwischen Höpfingen und Waldstetten ein Auto und eine Landmaschine mit Anhänger. Was wie ein „Routine-Unfall“ klingt, hinterließ empfindliche Spuren – mit denen sich der Höpfinger Gemeinderat am Montag erneut beschäftigte: Der Eigenbetrieb Wasserversorgung kämpft bis heute mit dem Unglück, da auslaufendes Glyphosat seinerzeit die Nutzung der „Erfelder Mühle“ bis auf Weiteres untersagt hatte – erst zum 1. September 2022 war sie wieder freigegeben worden.

Wassermeister Arnold Koller und Dr. Michael Kuhn als Sachverständiger informierten das Gremium nun über die anstehende Festlegung eines neuen Mischverhältnisses: Nachdem der Wegfall der „Erfelder Mühle“ über den Zukauf weichen Bodenseewassers den Härtegrad des Wassers von 20 dH auf 11,5 dH reduziert hatte, waren Mehrkosten von rund 16 000 Euro pro Jahr angefallen.

Ginge die „Erfelder Mühle“ wieder ans Netz, erhöhe sich der Härtegrad auf den früheren Wert. Vorgeschlagen wurde ein Mischverhältnis von 35 Prozent Eigenwasser und 65 Prozent Bodenseewasser. Dr. Kuhn verwies auf frühere Debatten zum Thema: „Die Wasserhärte Höpfingens war schon immer ein Kapitel für sich“, betonte er. Letztlich sei zwar das Wasser beider Härtegrade „Trinkwasser von einwandfreier Qualität und auch zur Herstellung von Babynahrung geeignet“, allerdings bringe härteres Wasser größere Kalkablagerungen mit sich. „Dennoch ist unser Wasser nicht aggressiv“, versicherte Kuhn.

Eine solide und nachhaltige Lösung sah er darin, weiterhin mehr Bodenseewasser zuzuleiten und im Gegenzug weniger Wasser von der „Erfelder Mühle“ und dem „Pumpwerk Loch“ zu entnehmen. Dem schloss sich der Gemeinderat einstimmig an und sprach sich nicht nur für mehr Bodenseewasser aus, sondern damit auch für eine niedrigere Härte von rund zwölf dH. ad