Sicherer Rollator-Umgang „reine Übungssache“

Höpfingen. Zugegeben: Das Wetter hätte besser sein können. Trotzdem war das Rollator-Training im Höpfinger „Geras“-Seniorenheim ein Erfolg: Unter fachkundiger Anleitung von Mitgliedern der Verkehrswacht Buchen und der Kreisverkehrswacht Hohenlohe absolvierten am Freitag zahlreiche Senioren den Rollator-Führerschein – in lockerer Atmosphäre und mit viel Frohsinn. Organisiert wurde der vergnügliche Nachmittag vom Verein „Bürger für Bürger“, den Ilse Hefner, zweite Vorsitzende, vertrat. Moderator Klaus Kempf, sein Bruder Alfred sowie Albert Ullrich als Geschäftsführer der Verkehrswacht Buchen fanden rasch den Draht zum Publikum, das den Parcours sogleich ausprobierte.

Dieser simulierte geläufige Straßenbeläge von Asphalt bis Kopfsteinpflaster, hohe und abgesenkte Bordsteinkanten, eine Brücke mit schräg abfallenden Seiten, eine Rampe und einen Baum mit herabhängenden Ästen. Dabei galt das Prinzip der Freiwilligkeit: „Wenn jemandem ein Hindernis als zu riskant erscheint, wird es umfahren“, schilderte Kempf.

Auch klassische Bedienungsfehler wurden thematisiert: „An den Rollator muss man sich ähnlich gewöhnen wie an die Bedienung eines neuen Autos“, bemerkte er und sprach von „reiner Übungssache“. Dennoch handele es sich um eine andere Ausgangslage: „Was für den Fußgänger nicht relevant ist, stellt mit dem Rollator oft eine Hürde dar“, informierte er.

Man sollte jedoch nicht nur sicher mit dem Rollator umgehen, sondern auch selbstbewusst. Der Rollator sei als Freund anzusehen, mit dem man gern aus dem Haus gehe, der zu mehr Lebensfreude abseits der eigenen vier Wände beitrage und vor Vereinsamung schütze.

Keiner müsse sich dafür schämen, ihn zu benutzen: „Brille und Hörgerät sind akzeptiert, aber von zehn Fahrern eines Rollators möchten ihn acht am liebsten zerstören oder ziehen sich in ihre Komfortzone zurück, um nicht damit gesehen zu werden!“, berichtete Kempf. Das sei kontraproduktiv: „Der Rollator ist ein Hilfsmittel, mit dem man seinen Lebensalltag besser meistern kann“, führte der pensionierte Polizeibeamte aus. Er verfügt über einschlägige Erfahrungen mit ehrenamtlicher Seniorenarbeit und Rollatoren: Nachdem er 2011 auf das Thema aufmerksam geworden war und in Schwerin einen Lehrgang besucht hatte, moderierte der Kupferzeller seit 2014 mehrere Großveranstaltungen in der Region Heilbronn-Franken und im Odenwald.

Dorthin war er auf Einladung Albert Ullrichs gekommen. Der praktische Teil wurde durch die „Boxenstopp-Station“ ergänzt: Neben Kaffee und Kuchen gab es sinnvolle Druckschriften, um das Gelernte in der Theorie durchzugehen.

Die Verantwortlichen des „Geras“-Seniorenheims sowie Ilse Hefner zeigten sich begeistert von dem informativen Nachmittag. Klaus Kempf und Albert Ullrich gaben bekannt, bei Interesse gern weitere Termine anzubieten – auch für andere Altersklassen und zu anderen Themen. „Verkehrssicherheit ist ein Thema, das alle Generationen betrifft und wichtiger denn je ist – erst recht bei der heutigen Verkehrsdichte“, so Albert Ullrich. ad