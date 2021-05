Seit 1991 in „Höpfi“ zuhause

Höpfingen. Das nicht alltägliche Fest des 95. Geburtstags kann an diesem Samstag Rosa Wischnewski feiern, die seit 1991 in Höpfingen lebt.

Geboren am 15. Mai 1926 in der ukrainischen Metropole Odessa an der Schwarzmeerküste als Nachkomme deutscher Siedler, erlebte sie die wechselhafte Geschichte der Russlanddeutschen hautnah mit. Nachdem in ihrer Kindheit die Sprache ihrer Vorfahren den Alltag bestimmte und sogar Deutschunterricht in der Schule erfolgte, wurde es 1938 verboten. „Über Nacht war das Deutsche verpönt“, blickt sie zurück.

Rosa Wischnewski feiert an diesem Samstag ihren 95. Geburtstag. © Brosch

1944 erfolgte die Aussiedlung in das damals deutsche und heute zu Polen gehörende Gebiet nach Litzmannstadt (heute Lodz), ehe die Familie ein Jahr darauf nach Kasachstan deportiert wurde. „Es war ein langer und trauriger Weg dorthin“, erinnert sich Rosa Wischnewski und spricht von zu Fuß zurückgelegten Etappen von bis zu 60 Kilometern am Tag. In Kasachstan verkaufte sie Handarbeiten auf Märkten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und heiratete 1950 ihren Ehemann Josef, mit dem sie fünf Kinder großzog. Als die Kinder älter wurden, nahm die Jubilarin eine Betreuungsbeschäftigung in einem Kinderheim auf und wechselte später zur Eisenbahn, wo auch ihr 1986 verstorbener Mann und Familienmitglieder beschäftigt waren; in den Ruhestand ging Rosa Wischnewski 1990.

Ein Jahr später reiste sie nach Deutschland aus und wohnt seither bei ihrem Sohn Paul mit Familie. Gern greift die begeisterte Leserin zu einem guten Buch: Besonders stolz ist sie darauf, dass ihr älterer Bruder eine umfassende Chronik über Russlanddeutsche verfasst hat – ein Werk, das sich selbstverständlich in ihrem Schrank befindet.

Auch gehören kleine Spaziergänge und die Besuche ihrer elf Enkelkinder sowie ihrer 21 Urenkelchen zu ihrem Alltag. „Die Familie ist mir das Liebste“, freut sich Rosa Wischnewski, zu deren 95. Geburtstag auch die Fränkischen Nachrichten gratulieren. ad