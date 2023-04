Schwimmbadnacht bot Spiel und Spaß

Höpfingen. Gute Laune im kühlen Nass gab es bei der Höpfinger Schwimmbadnacht, die zahlreiche Gäste ins Familienbad lockte. Organisiert vom Förderverein „Pro Bad“ und tatkräftig unterstützt von den mitnutzenden DLRG-Gruppen aus Höpfingen, Hardheim und Königheim, verstand sich der Abend als fröhliches Freizeitvergnügen.

Disco im Angebot

„Ziel und Zweck bestand darin, Spiel und Spaß im Wasser zu vermitteln“, erklärte „Pro Bad“-Vorsitzender Dieter Link. So stand das Familienbad allen Interessierten offen: Zunächst richtete sich das Spielprogramm an Kinder und Jugendliche, ehe am Abend die launige „Schwimmbad-Disco“ mit DJ „Stolla“ (Wolfgang Streckert) und prickelnden Getränken an der Sektbar für Frohsinn und Heiterkeit sorgte.

Unter den zahlreichen Besuchern befand sich Bürgermeister Christian Hauk, der die Schwimmbadnacht sehr begrüßte: „Das Familienbad hat viel zu bieten und ist ein toller Platz für die Freizeitgestaltung. Hoffen wir, dass die Veranstaltung es noch attraktiver macht!“, betonte er und dankte allen Beteiligten.

Stimmungsvolles Aquapower

Als stimmungsvoll erwiesen sich auch die Aquapower-Einheiten von Sina Reinhard und Lea Willer sowie von Nicole Reinhard: Das Motto lautete „Schnuppern zum Mitmachen“ – Neueinsteiger sind immer gerngesehen. In der Tat war das Interesse groß: Jeweils 20 bewegungsfreudige Personen waren mit Interesse dabei. Wem es nach einer kurzen Pause stand, der konnte sich in der zur „Kaffeebar“ umfunktionierten Aula bewirten lassen, so war für jeden Geschmack etwas geboten.

Dieter Link als „Pro Bad“-Vorsitzender und Höpfingens DLRG-Vorsitzende Regina Gedemer freuten sich über den Zustrom und sprachen von einer gelungenen Veranstaltung. „Die Resonanz war den ganzen Abend über sehr gut, wir als Veranstalter sind höchst zufrieden. Der Abend hat allen gezeigt, dass unser Familienbad wie geschaffen für Familien ist, es war eine große Freude, die Begeisterung der Badegäste zu sehen! So haben die Kinder und Jugendlichen sich besonders an den Wasserspieltieren und Reifen erfreut und darauf herumgetobt!“, bilanzierten sie.

Das Fazit: So ist es keine Frage, dass es eine Wiederholung geben wird. ad