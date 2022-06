Schülern lernten Wissenswertes über die Erste Hilfe

Höpfingen. Helfen? Das können wir! Diese Aussage können die Klassen 3 und 4 der Höpfinger Grundschule treffen – nach einem Ausbildungstag des DRK Höpfingen an der Schule. Sieben Ausbilderinnen des DRK kamen mit Norbert Kuhn in die Schule, um mit den Kindern zu arbeiten. Nach einer Einführung zu der Entstehung des Roten Kreuzes und der Erklärung deren Grundsätze, arbeiteten die Schüler in Kleingruppen mit den Ehrenamtlichen. An einer Station übten die Kinder das Holen von Hilfe, lernten die Notrufnummer 112 kennen und trainierten das Telefonieren.

Den Verbandkasten schauten sich die Kinder an der zweiten Station genau an: Wie decke ich eine Wunde ab, wie lege ich einen Verband an? Reicht ein Pflaster? Sie legten sich gegenseitig kleine Verbände an. Wie schneide ich ein Pflaster für die Fingerkuppe zu? Das wissen die Dritt- und Viertklässler der Höpfinger Schule jetzt. An der dritten Station übten die Kinder, wie sie selbst zum Helden werden und helfen können: Hilfe holen, den Verletzten ermutigen, mit ihm sprechen, ihn nicht allein lassen und ihn zudecken. Die vierte Station zeigte ihnen die Rettungswagen des Höpfinger DRK. In großen Taschen befinden sich Werkzeuge für die Einsatzkräfte. Eine Liege zum Transport von Verletzten probierten die Kinder an der fünften Station aus. Erst transportierten sie Henry, das bärige Maskottchen des DRK.

Später trauten sich auch Kinder auf die Liege, die über einen Parcours von ihrer Gruppe getragen wurden. Eine Vakuummatratze ist eine außergewöhnliche Unterstützung bei der Rettung von Menschen. Die Höpfinger Kinder konnten an der sechsten Station fühlen, wie stabil man liegt, wenn die Luft abgepumpt wird. An der siebten Station stellten sich die Kinder Quizfragen rund um das Rote Kreuz und um das, was sie erfahren und geübt haben. Das Puzzle haben alle geschafft. Zum Abschluss sahen sich die Viertklässler einen Film zum Thema „Radfahren mit Helm“ an. Danach waren alle überzeugt, immer nur mit Helm ihr Rad zu benutzen. Die Drittklässler bastelten einen Rettungswagen.

Alle Kinder waren interessiert dabei, bekamen eine Teilnahmeurkunde des DRK und eine Tafel Schokolade. Rektorin Susanne Lindlau-Hecht bedankte sich bei den freiwilligen Helfern und besonders bei Norbert Kuhn für den informativen Helfertag für die Dritt- und Viertklässler. „Die Zusammenarbeit von DRK und der Schule Höpfingen ist ein Gewinn für uns alle“, sagte Susanne Lindlau-Hecht. Mit einer blumigen Überraschung für die Helfer verabschiedete sie sich und freut sich auf die nächste gemeinsame Aktion. ad