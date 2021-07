Schnelltests in der Vereinsscheune

Höpfingen. Die Gemeinde bietet kostenlose Corona-Schnelltests für die Bürger aus Höpfingen und Waldstetten an. Die Tests werden in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein an folgenden Terminen von geschultem Personal durchgeführt: donnerstags, 15., 22., und 29. Juli sowie montags, 12., 19., und 26. Juli jeweils von 18.30 bis 19 Uhr in der Vereinssscheune in der Wiesenstraße.

Vor dem Test muss ein kurzer Fragebogen ausgefüllt werden. Ein eigener Kugelschreiber ist mitzubringen. Da die Wartezone im Freien ist, sollte entsprechend der Witterung die Bekleidung gewählt werden. Nach dem Schnelltest muss eine Wartezeit von mindestens 15 Minuten eingehalten werden. Die Testergebnisse sind in der Regel 24 Stunden als aktuell anerkannt.