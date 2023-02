Schnapsbrenner haben das Sagen

Höpfingen. Seit Samstag führt die FGH 70 „Höpfemer Schnapsbrenner“ das Regiment: Einmal mehr geriet der Rathaussturm zum fröhlichen Spektakel für Jung und Alt. Zur guten Stimmung rund um den Narrenbrunnen trugen neben launigen Spielen mit Rhönrad und Mostfass auch „Holger’s lustige Musikanten“ bei. Zunächst tagte jedoch der „Narrengemeinderat“ unter Vorsitz von Bürgermeister Christian Hauk. In gewandten Reimen glossierten sie die Biber am Lochbach, den Fußgänger-Check und ein „musikalisches“ Ereignis auf dem Kirchplatz, ehe der Schultes einen schwer wiegenden Vorschlag einbrachte: „Die schaffe mer ab, die Narretei – dann ist der Spuk in Höpfi vorbei!“.

Humorvolle Spezialsendung

Mit kraftvollem Einspruch war es keine Frage, dass der Vertagung stattgegeben wurde, schließlich gehören Grün und Quetscheblau fest zu „Höpfi“. Einigkeit herrschte auch darüber, dass niemand die Zeit der Online-Sitzungen vermisst – damit hätte ja auch der Ortsfunk wieder seine Berechtigung. Mit einer humorvollen „Spezialsendung“ inklusive Geburtstagsständchen für Josef „Jofa“ Hauk erklangen die fröhlichen Wellen schließlich – ein großer Spaß für alle!

Dann ging es Schlag auf Schlag: Nach einem gemütlichen Schunkler der Musiker zogen ein Rhönrad und ein Mostfass auf den Platz, der sogleich zum vollendeten „Schnapsbrennerland“ umfunktioniert wurde: In Windeseile - zwischen Fass und Rad, wo sich die Welt für alle Räte und den Bürgermeister zu drehen begann - wurde die Schlüsselübergabe vorgenommen.

Nun schlüpfte Präsident Jürgen Farrenkopf in die Rolle des Wortführers: „Wir verändern die Welt nicht, wenn wir nicht feiern, aber wir verändern die Welt für uns, wenn wir feiern!“, rief er. Die Fastnacht sei viel mehr als Musik, Tanz und Maskenball, sie sei eine Synthese aus Brauchtum, Ideenreichtum, Witz, Sehnsucht nach Glück und Liebe sowie funkelnden Kinderaugen.

Spätestens beim lustigen Frage- und Antwortspiel war eines gewiss: Jetzt hatten das Schnapsbrennervolk mit ihren Regenten Kinderprinzenpaar Hedda, die mit dem Bass tanzt (Dargatz) und Julius aus dem Königshaus (König) sowie Ihre Lieblichkeit Prinzessin Sabrina, die Rotschreiberin im Eintracht-Universum und Prinz Kai I. (Nohe) die Herrschaft übernommen.

„Reich an guten Geistern“

Wieder fand Jürgen Farrenkopf sehr passende Worte: „Höpfi ist so reich an guten Geistern, da werden wir jedes Schicksal meistern! Der Zusammenhalt im Ort ist riesengroß, das finden wir famos!“, bekräftigte er. Selbstverständlich verkündete das Prinzenpaar die elf närrischen Gesetze, die heuer auch an den einen oder anderen Wunsch gekoppelt waren: Eine „Kousche-Kasse“ im Netto-Markt mit „Rotschi“ und Dialektkurse an der Höpfemer Schule wären doch etwas Feines! Sodann erhielten alle Helfer, Gönner und Freunde den Jahresorden, ehe „Höpfi – Höpfi – Höpfi“ aus vollem Hals geschmettert wurde, der Gesang gehört einfach dazu. ad