Rahmen ist noch unklar

Höpfingen. Nachdem er im vergangenen Jahr coronabedingt entfallen war, findet der Höpfinger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder statt – und zwar am 27. November. Noch unklar ist der Rahmen: Vorstellbar sei der Markt sowohl an der Obst- und Festhalle als auch am angestammten Standort in der Jahnstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Obwohl die Ankündigung rein informativen Charakter hatte, ergab sich eine angeregte Diskussion mit deutlicher Tendenz zur Jahnstraße unter „2G“-Regelung. Wie etwa Helmut Häfner anmerkte, bürge der bisherige Standort für einen „deutlich geringen logistischen Aufwand“; gestützt wurde seine Argumentation von Martin Sauer, Ute König, Daniela Kaiser-Hauk und Dominik Mechler. Begrüßt wurde einhellig, dass der Bevölkerung das „Erlebnis Weihnachtsmarkt“ nun wieder ermöglicht werden könne.

Dr. Stephanie Baumann regte an, die Vereine stärker einzubinden. Der Skibasar des Fördervereins „Große Sporthalle“ sei dieses Mal nicht vorgesehen, doch werden Tischverkauf, die Caféteria, ein Vesperbereich und das bekannte „Hütten-Ambiente“ vorhanden sein. ArchivBild: Adrian Brosch