Rätselspaß beim Spazierengehen

Höpfingen. Corona-bedingt entfällt auch in diesem Jahr das traditionelle Maibaumstellen am 30. April. Deshalb haben sich die Festdamen aus 2019 eine besondere Aktion überlegt: In und um Höpfingen werden bis zum 1. Mai insgesamt 14 Gegenstände und Holzbuchstaben versteckt. Die Buchstaben bilden am Ende ein Lösungswort.

Um die Gegenstände auch finden zu können, werden am Freitagabend Hinweisbilder in Facebook, Instagram und in der „MeinHöpfi-App“ veröffentlicht. Dort findet man auch ein Video, welches die Aktion noch einmal erklärt.

So sind die nächsten Spaziergänge in Höpfingen mit einem kleinen Rätselspaß verbunden.