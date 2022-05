Räte wollen bei Digitalisierung warten

Höpfingen möchte ELR-Schwerpunktgemeinde für den Förderzeitraum 2024 bis 2028 werden. So wurde ein Bürgerfragebogen zur Dorfentwicklung konzipiert, der ab 1. Juni an verschiedenen Stellen auslegen wird und bis zum 17. Juli in „ELR-Sammelboxen“ in Höpfingen und Waldstetten abzugeben ist. Die Antworten erfolgen in anonymisierter Form und sollen als Basis für Entwicklungen und Projekte dienen.

Einstimmig beschlossen wurden im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange die Bebauungspläne „Agri-PV Neusaß II“ (Walldürn) und dessen Teiländerung sowie „Hafengrube“ (Hardheim).

In der Rubrik „Verschiedenes“ erinnerte Bürgermeister Hauk daran, dass die Arbeitsgemeinschaften „Dorfgemeinschaftshaus Waldstetten“ und „Windkraft Anwande“ sich erstmals getroffen hatten. Sein Dank galt allen Helfern der Müllsammelaktion sowie allen, die sich um die derzeit 23 vor Ort lebenden Ukrainer sorgen. Zudem startet in Kürze ein Fotowettbewerb für die Höpfinger Bürger; Josef König dankte für die erfolgreiche Sanierung des Pfarrwegs am katholischen Gemeindezentrum. ad