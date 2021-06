Pfarrgemeinderat begrüßt Ehrenamtskoordinatorin

„Mit dem Projekt Ehrenamtskoordination stellt die Erzdiözese Freiburg das Thema Engagementförderung in den Fokus und betritt zugleich Neuland, denn die aktuellen Stelleninhaberinnen gehören zu den ersten Ehrenamtskoordinatorinnen in Seelsorgeeinheiten in der Erzdiözese Freiburg. Sie bringen ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe und Erfahrungen mit. Was sie alle eint, ist Ideenreichtum, der Wille und der Mut, neue Wege zu gehen und so die Kirche voranzubringen. Ehrenamtskoordinatorinnen und Ehrenamtskoordinatoren sind Ansprechpersonen, Beratende, Vermittlerinnen und Vermittler. Sie nehmen die Perspektive der ehrenamtlichen Engagierten ein, stärken deren Interessen, Perspektiven und Ideen und kommunizieren sie ins Seelsorgeteam. So unterstützen sie den Kontakt zwischen Seelsorgeteam und ehrenamtlich Engagierten und tragen zu einem engagementfreundlichen Klima in den Kirchengemeinden bei“: So lautet die Umschreibung der Stelle, die Sabina Heck- Kuhn ab September in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland ausfüllen wird. Bei einer Schulung für neugewählte Pfarrgemeinderäte wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sich Kirchengemeinden um die Einrichtung einer solchen Stelle bewerben können.

Mit Begeisterung wurde dieser Impuls in den Pfarrgemeinderat und das Seelsorgeteam getragen, ein Kooperationspartner im Verein „Dienst am Nächsten“ gefunden.

Hier kamen besonders die Ideen der „Türöffner“ in den Blick. Denn innovativ sollte das Projekt sein, und Kirchengemeinde und Vereine vernetzen.