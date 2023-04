Pedelec-Fahrer in Höpfingen schwer verletzt

Höpfingen. Schwere Verletzungen zog sich ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer nach einem Unfall am Dienstagabend in Höpfingen zu. Der Mann fuhr gegen 17.50 Uhr auf der Baumstraße in Höpfingen in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Hauptstraße nahm ihm eine 48-jährige Kia-Fahrerin die Vorfahrt und erwischte den 55-Jährigen frontal. An Pedelc und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

