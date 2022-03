Pandemie-geprägtes und dennoch aktives Jahr

Waldstetten. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch Corona ist es der Musikkapelle Waldstetten gelungen, aktiv zu bleiben. In der Jahreshauptversammlung am Samstag bestätigten sich Zusammenhalt und Beständigkeit des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Alexander Wörner begrüßte Mitglieder, Ehrenmitglieder sowie Bürgermeister Christian Hauk. Dann blickte er auf ein weiteres, pandemiegeprägtes und dennoch aktives Jahr zurück.

Das Vorstandsteam beschäftigte sich mit der Aufrechterhaltung des Probebetriebs und der Durchführung von Veranstaltungen unter den jeweiligen Corona-Auflagen, sowie der musikalischen Neuausrichtung mit Schwerpunkt auf die Tanz- und Unterhaltungsmusik und der Antragsstellung für das „Impuls“-Förderprojekt „Viva la Musica“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

30 Aktive

Als musikalische Höhepunkte hob er das zweite Picknick-Konzert zugunsten der Hochwasseropfer im Ahrtal und die „Mini-Kerwe“ im Herbst hervor. Zum Jahreswechsel zählt die Kapelle 30 aktive Mitglieder.

Schriftführerin Daniela Heffner verlas das Protokoll von 2021 und verwies auf fünf interne, sechs öffentliche, sechs kirchliche und vier Termine des Vorstands.

Über die finanziellen Bewegungen informierte stellvertretend für Kassiererin Jutta Hartmann Kassenprüferin Milena Michel. Gemeinsam mit Stefan Michel bestätigt sie eine korrekte Kassenführung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch Dirigent Simon Blau ließ das durch Corona stark eingeschränkte Jahr Revue passieren und blickte mit dem zweiten Picknickkonzert, dem herbstlichen Kerwe-Event und den Abendkonzerten in der Landstraße auf die musikalischen Highlights zurück. Insgesamt fanden neun Auftritte der Gesamtkapelle statt. Die Mitgestaltung an Advents- und Weihnachtsgottesdiensten erfolgte in kleinen Besetzungen und unter Einbindung der beiden Zöglinge.

Im Berichtsjahr 2021 fanden 28 Proben statt. Der Gesamtschnitt beim Probenbesuch lag mit etwa 68 Prozent leicht über dem Vorjahr. Ein Lob des Dirigenten gab es für die gute Kooperation bei der Einführung der neuen Anlage. Er appellierte an alle, die Proben weiterhin verlässlich zu besuchen, damit die Kapelle sich gemeinsam weiterentwickeln kann. Die Punkte Lautstärke und Ausdruck würden sich in die richtige Richtung bewegen – und auch in Zukunft immer wieder Thema sein.

Nachwuchs bleibt aus

Jugendleiterin Anna Kohler berichtete von einem musikalischen Videogruß zu Ostern, der Mai-Rallye mit Spiel und Spaß für die ganze Familie, dem Halloween-Basteln mit Gruselwanderung und dem gemeinsamen Schlittschuhlaufen zum Jahresende. Trotz stetiger Werbung und gutem Zuspruch bei den musikalischen Abenteuern bleibe der Nachwuchs bedauerlicherweise aus.

Die gemeinsamen Aktivitäten seien dennoch wichtig für das soziale Miteinander und die Integration der Jungmusiker. Derzeit versuchen sie sich am Jugendmusikerleistungsabzeichen Junior. Die vereinsinterne Prüfung ist für Anfang April vorgesehen.

Vorstand bei Wahlen bestätigt

Die von Jürgen Fieger beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Für die Amtszeit von zwei Jahren wurden Vorsitzender Alexander Wörner, Schriftführerin Daniela Heffner und Beisitzer Johannes Wahn sowie Ute König wiedergewählt. Selina Fieger und Milena Michel wurden zu Kassenprüfern gewählt.

Fleißiger Probenbesuch

Für die Ehrungen von fleißigen Probenbesuchern wurde die Probenstatistik von den Jahren 2020 und 2021 zugrunde gelegt. Über ein Probeglas für nur dreimaliges Fehlen bei den Proben dürfen sich Bernd Wörner und Markus Heffner freuen. Für maximal zweimaliges Fehlen bei 15 Auftritten erhielten zehn Musiker eine Anerkennung. Alexander Wörner bedankte sich bei allen Mitgliedern für die engagierte Mitarbeit. Als Anerkennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Dirigenten überreichte er Simon Blau und Wolfgang Wörner ein Präsent.

Abschließend richtete er den Blick in die Zukunft und hofft, dass das zweitägige Sommerfestival „Viva la Musica“ wie geplant im Rathaushof stattfinden kann. Der kommenden Probearbeit – unter anderem auch mit ehemaligen und quereinsteigenden Musikern – begegnet er mit Freude.

Das gemeinsame Probenwochenende in Dinkelsbühl sieht er als Highlight der musikalischen Vorbereitung an. Trotz der weiter schwierigen Rahmenbedingungen möchte der Vorsitzende die Chance nutzen, wieder in Gemeinschaft zu Musizieren und Spaß an und mit der Blasmusik zu erleben.