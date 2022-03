Ortskern Bauwilligen schmackhaft machen

Höpfingen. „Höpfi“ möchte ELR-Schwerpunktgemeinde 2023 werden: Einstimmig sprach sich der Gemeinderat am Montag dafür aus, die Bewerbung vorzubereiten und im Mai 2023 einzureichen. „Schwerpunktgemeinden sind ein neues Förderangebot des ELR-Programms und erhalten über maximal fünf Jahre einen um zehn Prozent erhöhten Fördersatz für gemeinwohlorientierte Projekte“, fasste Bürgermeister Christian Hauk die Hintergründe zusammen.

„Nachdem die Stadtsanierung im vergangenen Jahr beendet wurde, möchten wir künftig stärker auf ELR bauen“, erläuterte Hauk. Es handele sich dabei um eine Subvention der Innenentwicklung, die jedoch Neubaugebiete wie das „Heidlein“ und die in den 70er-Jahren erbauten Wohngebiete am Rande Höpfingens und Waldstettens ausklammert. „Wir wollen bewirken, dass junge Menschen im Ortskern bauen“, betonte der Bürgermeister. In diesem Sinne sei es denkbar, dass die Gemeinde Objekte erwirbt und gefördert in einen „baureifen“ Zustand versetze: „So kann attraktiver Baugrund zu einem fairen Preis generiert werden“, rechnete Hauk vor.

Entwicklungskonzept aufstellen

Bauausschuss in Kürze Einstimmig genehmigte der Bauausschuss am Montag den Neubau des Büro- und Betriebsgebäudes der Firma Bernd Sauer am Mantelsgraben sowie die Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Mantelsgraben-Erweiterung“. Der Bauherr hatte sein Projekt zuvor erläutert, zu dem auch eine Entnahmestelle für Löschwasser gehört. Die Zufahrt wird über die Straße „Am Mantelsgraben“ geregelt. Mit sechs Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen wurde auch ein Mehrfamilienhaus im Karl-Fürst-Weg genehmigt. ad

Um Schwerpunktgemeinde zu werden, müsse man aber ein umfassendes Entwicklungskonzept aufstellen, das Projekte zu flächensparender Siedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung und dem Schutz von Natur und Landschaft beinhaltet. „Auch sollte dem Regierungspräsidium ein Katalog erster möglicher Standorte vorgewiesen werden“, hob er hervor.

Gute Resonanz

Das Vorhaben stieß auf gute Resonanz: Herbert Frisch und Josef König bezeichneten das Programm als „ideal für Höpfingen und Waldstetten“, wobei man auch die Neubaugebiete nicht außer Acht lassen möge.

Josef König sah in der Vorlaufzeit von rund einem Jahr zudem „eine Chance, um die Höpfinger gezielt mitzunehmen“. Andreas Fürst definierte eine Bewerbung zur ELR-Schwerpunktgemeinde als „sehr gutes Instrument, um den Wohnungsbedarf zu decken“. So entschied man sich einstimmig dafür, die Bewerbung vorzubereiten und im Mai 2023 einzureichen.

Planerische Vorarbeiten

Die zusammenzustellenden Unterlagen jedoch bedingen planerische Vorarbeiten, Bestandserhebungen, konkrete Maßnahmenkonzepte und Bürgerworkshops. Diese als „Ingenieurleistungen“ gebündelten Tätigkeiten wurden ebenfalls einstimmig zum Preis von 22 524,32 Euro dem Ingenieurbüro IFK (Mosbach) übertragen. ad