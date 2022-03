Höpfingen. Gleich zwei Tagesordnungspunkte der Höpfinger Gemeinderatssitzung verstanden sich am Montag als reine Sachinformation. Erstes Thema war das Waldstettener Dorfgemeinschaftshaus: Wie Bürgermeister Christian Hauk erklärte, wurde dem Projekt die höchstmögliche Fördersumme des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von einer Million Euro zugewiesen (wir berichteten). „Das ist nur der erste Baustein“, betonte er und schob nach, dass man im Frühsommer den Bescheid des Gemeindeausgleichsstocks erwarte. „Sobald der positive Bescheid eintrifft, geht es in die Planungsphase“, so Hauk.

Auf einem guten Weg

Auch Höpfingen und Waldstetten an sich seien gesegnet: „Wir bekommen die gigantische Fördersumme von 1,268 Millionen Euro“, freute sich der Rathauschef. So sei man als Kommune „in der Anfangsphase, jedoch auf einem guten Weg“.

Erwähnung fand auch das „Dauerthema“ Freiflächenphotovoltaik. Auf Wunsch von Gremium und Verwaltung hatte Björn Schlie eine Liste ediert, die geeignete Potenzialflächen auf Höpfinger und Waldstettener Gemarkung festhält.

Auf Höpfinger Gemarkung stehen 154 Grundstücke mit Gesamtgröße von 62 Hektar bereit, in Waldstetten sind es 339 Flurstücke zu insgesamt 60 Hektar. So sei „ausreichender Grund vorhanden“, so dass man „mit Voranfragen im Einklang an den Kriterienkatalog“ rechne.

Das Echo war gemischt: Während Daniela Kaiser-Hauk die „gute Lösung, die Transparenz schafft“ würdigte, regte Andreas Fürst zum „Erhalt landwirtschaftlich genutzter Flächen“ an und appellierte dazu, weitere Verwendungszwecke dieser und ähnlicher Art „zu überdenken“. ad