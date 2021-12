Neues Ortsoberhaupt kann nun im „Netto“ einkaufen

Höpfingen. Auch im „Quetschedorf“ – das 2021 wieder die 3000-Einwohner-Marke erreicht hat – lautete das Wort der Stunde in diesem Jahr „Corona“. Dennoch wurde die Höpfinger Ortschronik um einige Kapitel erweitert: Neben der Bürgermeisterwahl mit spektakulär anmutendem Ausgang am 13. Juni trug dazu insbesondere die Eröffnung des Netto-Markts an der B27 bei.

Schließlich erfüllte der rund 1100 Quadratmeter große Markt mit Bäckerei-Café einen langgehegten Wunsch nicht nur der Verwaltung: Zahlreiche Höpfinger hatten das Fehlen eines Nahversorgers vor Ort bedauert, nachdem das letzte örtliche Lebensmittelgeschäft (Braun-Magnone) 2002 seine Pforten geschlossen hatte. Entsprechend groß war die Freude, als der Markt gebaut und am 28. September eröffnet wurde – von einem „Meilenstein für Höpfingen“ war die Rede. Durchaus nicht zu Unrecht: Rund zwei Jahrzehnte lang hatte man auf den „großen Tag“ hingearbeitet. Der Ortskern blutet nicht aus. Dafür sorgt etwa das Wohnhausprojekt „Aegidis“: Unweit der Pfarrkirche St. Ägidius – daher der Name – wird auf dem Areal der zum Jahresbeginn abgerissenen Metzgerei Sauer in der Hauptstraße ein 14-Familien-Haus mit Tiefgarage entstehen.

Das gab es in Waldstetten

Im Ortsteil Waldstetten standen die Uhren ebenso wenig still: Die Sanierung der als „Kirchengasse“ bezeichneten Dr.-Thomas-Nörber-Straße wurde abgeschlossen. Neben der Oberflächensanierung wurde eine Kanalsanierung durchgeführt: Verlegt wurden 220 Meter neue Kanalisation mit neuen Schächten, 325 Meter Wasserleitungen und 600 Meter neuen Bordsteins; neben 1300 Quadratmetern Asphalt wurden 400 Quadratmeter Pflastersteine verarbeitet.

Kurz davor eröffnete im Juni das „Café Vola“, das im August Dreh- und Angelpunkt einer stimmungsvollen Schlager-Revue war.

Der 13. Juni war ein einschneidendes Datum für Höpfingen: An diesem Tag wurde der bisherige Kämmerer Christian Hauk mit 68,1 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Adalbert Hauck und Mitbewerber Michael Volk zum neuen Bürgermeister gewählt. Amtseinführung und Verabschiedung fanden im September unter großem Bürgerinteresse statt. Auch hinsichtlich der großen Politik ergab sich ein Wechsel: Bis 2021 war Höpfingen indirekt sogar im Bundestag vertreten. Nachdem der CDU-Politiker Alois Gerig, der im Januar seinen 65. Geburtstag feierte, nach zwölf Jahren im Bundestag seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bereits 2020 bekannt gegeben hatte, schied er mit den Neuwahlen im September aus dem Kabinett aus. Gerig erwarb sich zahlreiche Verdienste – unter anderem kann er sich die Reaktivierung der Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne mit auf die Fahne schreiben.

Die finanzielle Situation ist angespannt, was die Bewältigung „freiwilliger Ausgaben“ nicht erleichtert. Als Paradebeispiel fungiert das Familienbad, welches im ausklingenden Jahr coronabedingt teilweise geschlossen war und nun mit neuen Öffnungskonzepten wieder nutzbar ist. Ein Tier sorgte immer wieder für gewissen Wirbel: Am Lochbachsee-Areal siedelte sich eine Biberfamilie an, deren „Aktionismus“ mehrfach im Gemeinderat thematisiert wurde – mit noch ungewissem Ausgang.

Dafür konnte sich Höpfingen selbst bei der Corona-Bekämpfung auf seine Vereinswelt verlassen: Seit April etablierte der DRK-Ortsverein das auch von Auswärtigen besuchte „Schnelltest-Zentrum“ in der DRK-Scheune.