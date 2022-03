Höpfingen. Ein neues Leitsystem erhält die Höpfinger Wasserversorgung: Nachdem altersbedingt stetig mehr Schäden auftreten, erscheint eine komplette Neukonzeption als wirtschaftlicher als punktuelles Reparieren an chronisch wiederkehrenden Stellen.

„Fehlersuche und Reparatur sind aufgrund der Komplexität des 42 Kilometer langen Signalleitungsnetzes keine Option“, konstatierte Bürgermeister Christian Hauk im Hinblick auf die hohen Kosten sowie kurz- und mittelfristig zu erwartenden weiteren Ausfälle und Pannen. Auch genüge die derzeitige Technik nicht mehr den neuen Anforderungen.

„Aktuell sind bereits drei Signalleitungen vom Hochbehälter an den Rübenäckern zu den Wasserversorgungsgebäuden nicht mehr funktionstüchtig“, verdeutlichte er. Abhilfe soll das neue Leitsystem in Fernwirktechnik schaffen: Per Funk wird die Funktion der einzelnen Pumpen überwacht; etwaige Defekte werden ebenfalls über Funk statt wie bisher kabelgeführt gemeldet.

„Die Lösung wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Kuhn entwickelt und ist kostengünstig wie zukunftsorientiert“, hob Hauk hervor. Die digitale Funkerweiterung wird zentral am Hochbehälter an den Rübenäckern installiert.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Arbeiten im Wert von 62 391,76 Euro der Firma Kuhn zu übertragen. Der Preis beinhaltet auch die Erneuerung veralteter Schaltpläne. ad