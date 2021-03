An Wochentagen wird das Familienbad, sobald es die Corona-Verordnung zulässt, seine Pforten nur noch für Vereine und Gruppen öffnen. An den Wochenenden wird alles so weiterlaufen wie bisher.

Höpfingen. Den Höpfingern liegt ihr Familienbad am Herzen. Und der Gemeinde offensichtlich auch, denn: Sie greift für dessen Erhalt kräftig in die Tasche. Was sich in den Zahlen des

...