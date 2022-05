Neues Einsatzfahrzeug für die Wehr

Waldstetten. Eine leistungsfähige Feuerwehr benötigt eine leistungsfähige, technisch optimale Ausstattung. Diese bringt das neue TSF-W-Einsatzfahrzeug auf Renault-Basis mit, das die Abteilungsfeuerwehr Waldstetten im Rahmen ihres Straßenfests am Freitag offiziell in den Dienst stellte.

Abteilungskommandant Ronny Böttcher erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass das bisherige TSF-Fahrzeug auf Mercedes-Plattform im Juni 1986 ebenfalls zu einem Straßenfest seinen Einstand erfuhr.

„Waldstetten war seinerzeit eine der ersten kleineren Feuerwehren im Kreisgebiet, die über ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Atemschutzausrüstung verfügten“, hob er hervor. Nach über 35 Jahren treuer Dienste war das Fahrzeug jedoch technisch überholt und wies signifikante Mängel auf, deren Behebung unrentabel gewesen sei.

Eine glückliche Fügung ergab sich, als die Feuerwehr Schwarzach im Rahmen von Umstrukturierungen ein nahezu neuwertiges Einsatzfahrzeug entbehren konnte und für einen angemessenen Preis veräußerte. „Es besitzt einen integrierten, 750 Liter großen Wassertank und einen Stromerzeuger zum Ausleuchten der Einsatzstellen“, betonte Böttcher.

Sein Dank galt der Gemeindeverwaltung, aber auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr: „Er wusste von der Dringlichkeit unseres Anliegens und dachte gleich an uns, als das Fahrzeug zum Verkauf stand“, erklärte er.

Die Fahrzeugweihe nahm Pfarrer Christian Wolff vor, der den Floriansjüngern für ihre stetige Einsatzbereitschaft dankte.

Es folgten Grußworte, die Bürgermeister Christian Hauk eröffnete. Er freute sich über das neue Fahrzeug, stellte dessen hochwertige Ausstattung hervor und wünschte „allzeit gute Fahrt und Wasser marsch“ – natürlich nur im übertragenen Sinne: Viele Fahrten bedeuten viele Einsätze, die man sich nicht erhoffe.

Ortsvorsteher Andreas Schäfer ließ wissen, dass der „unentbehrliche und oft doch zu wenig gewürdigte Dienst“ der Feuerwehr eng an zeitgemäße technische Gerätschaften geknüpft sei. So betrachtete er die Indienststellung des TSF-W als „wichtigen Schritt in die Zukunft“.

Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr lobte die große Motivation der 1939 gegründeten Waldstettener Abteilungsfeuerwehr: „Hier werden Kameradschaft und Zusammenhalt noch gelebt“, bemerkte er und übermittelte die Grüße von Landrat Dr. Achim Brötel und Erstem Landesbeamtem Dr. Björn-Christian Kleih. „Die ohnehin gute Einsatzfähigkeit wird durch das neue Fahrzeug nochmals gesteigert“, hob Kirschenlohr hervor, um Bürgermeister Hauk und dem Gemeinderat, aber auch den Feuerwehrkameraden zu danken.

Das taten auch Gesamtkommandant Carsten Hauk und James Bachmann als Vertreter der befreundeten Hardheimer Wehr. Bachmann betrachtete das neue Fahrzeug als Sinnbild technisch hochwertiger Hilfeleistungen für die Allgemeinheit.

Ein gemütliches Beisammensein beim Straßenfest und ein Platzkonzert durch die Musikkapelle rundeten den Nachmittag ab. ad