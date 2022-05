Neue Wanderrouten

Höpfingen. Gemeinsam mit den Kommunen möchte der Naturpark Neckartal-Odenwald die letzten Lücken des Wanderwegenetzes schließen. Das betrifft auch Höpfingen: „Es soll ein Konzept mit verschiedenen neuen Wanderrouten erstellt werden, ehe deren Beschilderung erfolgt“, stellte Bürgermeister Christian Hauk dem Gemeinderat am Montag vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die sogenannte Wander-Zielwegweisung koste rund 11 000 Euro, wobei Höpfingen in den Genuss einer 60-prozentigen Förderung käme – verbleiben 3466,92 Euro als Eigenanteil. „Tätig wird man erst nach Erhalt des positiven Förderbescheids“, hob Hauk hervor. Die Gemeinderäte Herbert Frisch und Josef König erkundigten sich nach der konkreten Beschilderung und dem Anschluss der neuen Wege an das bestehende Netz. Amtskollege Martin Sauer regte an, im Vorgriff den Kontakt zu den Waldbesitzern sowie der Forstverwaltung zu suchen. Lob fand das Ansinnen auch von Ute König und Daniela Kaiser-Hauk: Sie lobten die Wichtigkeit für den Tourismus und plädierten für Einträge auf der Homepage und der „HöpfiApp“. Vor dem einstimmigen Ratsbeschluss für die Wander-Zielwegweisung bemerkte Bürgermeister Hauk noch, dass die Beschilderungen jährlich durch Bauhof und Naturpark kontrolliert werden. ad

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2