Neu sanierte Dr.-Thomas-Nörber-Straße ist „eine tolle Visitenkarte für Waldstetten“

Im Beisein der Höpfinger Gemeinderäte sowie Vertretern der am Bau beteiligten Firmen fand am Montag die offizielle Übergabe der sanierten Dr.-Thomas-Nörber-Straße in Waldstetten statt. Informationen zu dem Projekt gab es von Bürgermeister Adalbert Hauck (rechts).

© Adrian Brosch