  „Netto“-Neueröffnung für den Sommer geplant

Höpfingen. „Neueröffnung im Sommer 2021 – wir arbeiten mit Hochdruck an Ihrem neuen Markt“: Deutlich sichtbar weist das an der Heidelberger Straße postierte Schild auf die zeitnahe Verwirklichung des langgehegten Wunsches nach einem Nahversorger in Höpfingen hin. Parallel dazu nehmen die Bauarbeiten Fahrt auf und lassen die Ausmaße des Markts mit entgegen anfänglicher Planungen 1100 Quadratmeter zählender Verkaufsfläche und Bäckerei-Café erahnen: Bodenplatte und Wandträger stehen bereits.

„Es freut mich vor allem, in der Bevölkerung vielfach die Aussage und Freude zu hören, dass es endlich los geht“, betont Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck im Hinblick darauf, dass die Ortsgemeinschaft „voller Zuversicht und Vorfreude auf die Eröffnung wartet“. Bild: Adrian Brosch