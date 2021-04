Netto-Markt nimmt immer mehr Form an

Höpfingen. Im Sommer soll der Höpfinger Netto-Markt an der Heidelberger Straße eröffnet werden. Damit der Termin eingehalten werden kann, sind die Gebäudebauer fleißig am Werk: Die nunmehr aufgestellten Außenwände lassen die Ausmaße des Markts mit 1100 Quadratmeter zählender Verkaufsfläche und Bäckerei-Café erahnen. Das freut auch Bürgermeister Adalbert Hauck: „Wie man sieht, nimmt der Netto-Markt immer mehr Form und Gestalt an. Im Augenblick kann man tagtäglich einen Baufortschritt feststellen“, so das Gemeindeoberhaupt. Bild: Adrian Brosch

