Nächtlicher Einsatz im Erfapark

Hardheim. Eine unbekannte Person hat sich am Montagabend unbefugt Zutritt in den Erfapark in Hardheim verschafft und für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Die Person befand sich nach Angaben der Polizei gegen 20.30 Uhr im Gebäude in der Würzburger Straße und nahm zunächst einen Feuerlöscher aus einer Wandhalterung und versprühte den Inhalt. Daraufhin löste der Rauchmelder aus und die Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte trafen den Verursacher nicht mehr im Gebäude an. Durch den versprühten Schaum des Feuerlöschers entstand Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, entgegen.

