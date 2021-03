Höpfingen. Die Gemeinde Höpfingen bietet seit Dienstag kostenlose Corona-Schnelltests für die Höpfinger und Waldstettener an. Die Tests werden in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein in der Vereinsscheune von 16 im Vorgriff speziell geschulten Personen durchgeführt.

Beim ersten Test-Termin ließ es sich auch Bürgermeister Adalbert Hauck nicht nehmen, hinter die Kulissen zu blicken und dem DRK-Ortsverein für sein Engagement zu danken.

„Als uns Tests aus der Landesreserve zugesichert wurden, suchten wir nach Optionen zur Durchführung – und die Anfrage der Gemeindeverwaltung rannte beim DRK offene Türen ein: Vorsitzender Jens Eiermann sagte sofort zu“, hob er hervor.

Seitens des DRK-Ortsvereins sprach dessen stellvertretender Vorsitzender Helmut Häfner noch am Abend von einem „sehr soliden Anlaufen“ und stellte weitere Termine in Aussicht: „Bei entsprechendem Interesse wäre es problemlos möglich, noch am Mittwoch vor dem Osterfest einen zusätzlichen Testtag einzuschieben“, ließ er wissen. Rein organisatorisch sei zum Schnelltest nur wenig zu beachten: Einerseits sind die gültigen Abstandsregelungen sowie die Maskenpflicht einzuhalten, andererseits muss vorab ein kurzer Fragebogen ausgefüllt werden. Auf das Ergebnis muss eine gute Viertelstunde gewartet werden. ad