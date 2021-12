Nächstenliebe und Solidarität bewiesen

Höpfingen/Walldürn. Nächstenliebe und Solidarität sind für die Höpfinger Schule keine Fremdworte: 950 Euro, die im Rahmen diverser schulischer Projekte erwirtschaftet wurden, übergab Schulleiterin Susanne Lindlau-Hecht am Mittwoch an Anton und Sieglinde Fach vom Förderverein für Missionsarbeit (Walldürn). Das Geld ist für die anstehende Sanierung einer Schule in Tansania bestimmt. Anton Fach verdeutlichte deren marode Substanz anhand mitgebrachter Bilder und verwies auf weitere Missstände.

„Bis zu 110 Kinder werden in spärlich möblierten, unsauberen Klassenzimmern auf engstem Raum unterrichtet“, schilderte er. Auch das Gebäude als Solches müsste zeitnah saniert werden. „Die Zustände sind kaum vorzustellen“, hob Fach hervor.

Er ließ auch wissen, dass der Förderverein die zum Aufarbeiten nötigen Materialien bereitstellen werde. „Vor Ort übernehmen Lehrer, Eltern sowie ältere Schüler dann die Arbeitsausführung. Das habe ich bei meiner letzten Tansania-Reise persönlich abgestimmt“, betonte er und dankte für die Zuwendung. Susanne Lindlau-Hecht erinnerte daran, dass die pensionierte Lehrerin Margarete Berberich (Glashofen) gemeinsam mit dem früheren Schulleiter Wendelin Böhrer die Aktionen vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen hatten. Stets hatten sie auch die Projekte vorangetrieben und viel Gutes bewirkt. ad