Mächtig was los war am Freitagabend vor der St. Ägidius Kirche in Höpfingen. Kinderlachen, Gespräche und Blasmusik waren zu Hören. Nach fast einem Jahr Pause spielte der Musikverein Höpfingen mit seinen beiden Kapellen ein Platzkonzert. Viele Bürger waren gekommen´, um der Musik zu lauschen und sich ein kühles Getränk und etwas Leckeres vom Grill schmecken zu lassen.

Thomas

...