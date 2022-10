Musikalisch gab es was auf die Ohren

Höpfingen. Ausgelassene Stimmung, guter Sound, gekonnte Darbietung: Der Höpfinger „Rocktober“ mit der Walldürner Band „Black Shuck“ war am Samstag ein musikalischer Volltreffer. Und das, obwohl nahezu alles anders war als ursprünglich geplant: Eigentlich hätte das vom TSV Höpfingen geplante Event im März 2020 stattfinden sollen – und zwar mit der legendären fränkischen Partyband „Number Nine – First Generation“.

Lösung gesucht und gefunden

Corona hatte alles ausgebremst, ehe sich „Number Nine“ kurz danach auflöste. So musste eine andere Lösung gesucht und gefunden werden.

„Black Shuck“ erwies sich als angemessener Ersatz, ohne ein Lückenbüßer zu sein; zumal der Maßstab hoch lag. Schließlich hatte „Number Nine“ in den 80er- und 90er-Jahren nicht nur den US-amerikanischen Partyrock in hiesige Gefilde geholt und populärer gemacht, sondern auch musikalisch und showmäßig Akzente gesetzt. Bei einer solchen Veranstaltung kann man als Band entweder gewinnen oder verlieren. „Black Shuck“ waren definitiv mehr als nur Ersatzband, sauber eingespielt machten sich die Musiker ans Werk. Pro verkaufter Karte ging ein bestimmter Betrag an das Höpfinger Familienbad.

Musikalisch gab es allerhand auf die Ohren: Druckvoll gespielt und nahezu authentisch gesungen, erklangen Stücke wie „Radar Love“ von Golden Earring, „Rock You Like A Hurricane“ von den Scorpions und als musikalischer Leckerbissen „Burn“ von Deep Purple. Beide Gitarristen feuerten unisono das markante Gitarrenriff ab, die Sänger teilten sich wie im Original jeweils die Strophen.

Gänsehaut garantiert

Bass und Schlagzeug sind auf dem Punkt – und über allem thront die B3-Hammond-Orgel. Im letzten Drittel des Stücks setzt diese zum Solo an: Sie knurrt und faucht sich regelrecht durch den Part. Breites Kopfnicken im Publikum und so Manchem im Saal treibt es bei der orchestralen Passage die Gänsehaut über den Rücken. So ist das Urteil klar: Gut gemacht, „Black Shuck“ – so hören sich Sieger an.