Multifunktionsschal für alle 220 Kinder und Jugendlichen

Höpfingen. Der Nachwuchs ist das Rückgrat eines jeden Vereins. Um ihn auch in den nicht gerade einfachen Corona-Zeiten bei der Stange zu halten, schnürte der TSV Höpfingen ein buntes Päckchen interessanter Aktionen extra für „seine“ Kinder und Jugendliche.

Wie Fußball-Jugendleiter Robert Johnson zu bedenken gibt, müsse man gerade hier intensiv arbeiten: „Die Jugend muss allein schon deswegen einbezogen werden, damit der Kontakt zum Verein auch in einer Zeit ohne persönliche Gemeinschaftserlebnisse wie Trainingsstunden, Spielen oder einem gemütlichen Beisammensein erhalten bleibt“, betont er.

Jugend trainiert online

So werden viele TSV-Jugendmannschaften vorwiegend aus dem Fußballbereich derzeit „online“ trainiert: Einmal pro Woche haben die Spieler der B-, C- und D-Jugend die Möglichkeit, an Online-Fitness-Übungen teilzunehmen. „Das hat bisher sehr gut funktioniert – teilweise dachten sich die Jugendlichen auch schon eigene Übungen aus und erhielten dadurch eine größere Verantwortung“, freut sich Johnson.

Damit freilich nicht genug: Jugendleiter-Stellvertreter Patrick Biringer ersann drei „Lockdown-Challenges“, um aus der Not eine Tugend zu machen. Hier waren mit dem eigenen Ball verschiedene trickreiche Aufgaben zu bewältigen, was ebenfalls auf gute Resonanz stieß. Als Belohnung winkten dabei Preise, die es auch bei einer anderen Jugendaktion des TSV gegeben hatte.

„Direkt nach der Winterpause gab es früher bereits kleine ,Comeback-Geschenke’, was heuer etwas größer ausfiel – alle 220 Kinder und Jugendliche quer durch alle Nachwuchsmannschaften erhielten einen über Markus Kaiser (Firma Leder-Kaiser) bezogenen Multifunktionsschal mit TSV-Emblem“, erklärt Jugendleiter-Stellvertreter Tim Hauk.

„Das Beste daraus machen“

Finanziert wurde die Aktion über den TSV-Fanclub mit dessen Vorsitzendem Maximilian Harteis. „Eigentlich hatten wir ja im Januar noch gedacht, dass man bald wieder trainieren kann – aber machen wir das Beste aus der Sache“, betont Robert Johnson abschließend.

