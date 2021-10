Mozarts „Zauberflöte“ begeisterte die Schüler

Höpfingen. Eigentlich gilt die Oper als strenge, Erwachsenen vorbehaltene Form der Kunst. Dass es auch ganz anders geht, bewies der ausgesprochen lebhafte Opernworkshop an der Höpfinger Schule: Am Dienstag brachten Gregor Braun und Alexandra Sascha Resch von der Wiener Kinderoper „Papageno“ den Mädchen und Jungen die Welt der Oper am Beispiel Mozarts „Zauberflöte“ näher. Der Förderverein der Höpfinger Schule unterstützte die Durchführung des Opernworkshops mit einem Zuschuss.

Auf spielerische Weise wurden die Kinder in der Turnhalle an die verschiedenen Stimmlagen von Bass und Tenor bis Sopran und Alt herangeführt, aber auch an die Notwendigkeit von Schauspielern, Theatergarderobe, Dirigent und Orchester - was das Publikum im feudalen Opernhaus genießt, bedingt jeder Menge nicht immer sichtbarer Arbeit. Auch die Bedeutung der Ouvertüre – sie eröffnet eine jede Oper auf fulminante Weise und nimmt musikalischen den Charakter des Werks in etwa vorweg – sowie die Vielzahl denkbarer Kostümierungen fanden Erwähnung. Das alles geschah in schwungvoller und fröhlicher Manier: Selbstverständlich wurden die Höpfinger Schüler in die Vorstellung aktiv mit eingebunden und lernten die Rahmenhandlung der 1791 erstmals aufgeführten „Zauberflöte“ kennen. Dabei wurden Protagonisten wie Prinz Tamino, dessen Tochter Pamina, der Fürst Sarastro und der lustige Vogelfänger Papageno sowie die giftige Schlange von den Kindern dargestellt – da waren Spaß und Freude vorprogrammiert, zumal Gregor Braun und Alexandra Sascha Resch es verstanden, die Kinder für die Oper zu begeistern.

So würden sie sich über eine Wiederholung freuen: „Hoffentlich machen wir bald wieder so eine Aktion“, riefen die Viertklässler. Auch Schulleiterin Susanne Lindlau-Hecht zeigte sich angetan: „Wir sind so froh, dass der Opernworkshop stattfinden konnte. Begeisterte Kinder, die unter Anleitung gemeinsam die Handlung der Zauberflöte entwickeln. Die Kinder sind stolz, weil sie etwas zum Gelingen beigetragen haben. Auf diese Weise Zugang zur klassischen Musik zu bekommen ist wunderbar!“, hob sie hervor. ad