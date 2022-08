Motorradfahrer bei Waldstettemn schwer verletzt

Waldstetten. Ein 41-jähriger Motorradfahrer verletzte sich nach einem Unfall am Freitagnachmittag schwer, nachdem er allein beteiligt von der Fahrbahn abkam und neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Der BMW-Motorradfahrer befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Waldstetten in Richtung Altheim, als er im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad und der Fahrer kamen circa fünf Meter von der Fahrbahn entfernt in der Böschung zum Liegen und waren von der Straße aus nicht sichtbar. Der verletzte Motorradfahrer konnte noch selbst Rettungskräfte alarmieren. Zur Bergung des Motorradfahrers war die Feuerwehr notwendig. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Lebensgefahr besteht nicht, so der Polizeibericht. Die Feuerwehr war mit 39 Mann und sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit Notarzt und Ersthelfer mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Die Gemeindeverbindungsstraße war bis 17 Uhr für Bergungsarbeiten voll gesperrt.

