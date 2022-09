Mitschülerin reiste sogar aus den USA an

Höpfingen. Ein fröhliches Wiedersehen feierte am Samstag der Jahrgang 1952 der Grund- und Hauptschule Höpfingen: Nachdem man sich alle fünf Jahre trifft, fand nun das „Siebziger-Treffen“ statt. Nachdem Rainer Wagner die Gruppe und Lehrerin Irmgard Hauck mit launigen Worten begrüßt hatte, traf man sich an der Fischerhütte. Den Verstorbenen des Jahrgangs gedachte man mit einer Grabschale, die auf dem Friedhof niedergelegt wurde.

Gemütlich wurde es am Abend: Bei der Zusammenkunft im „Ochsen“ tauschte man jede Menge Anekdoten, Historisches und Histörchen aus. Besonders groß war die Freude darüber, dass auch die in den USA lebende Mitschülerin Edeltrud Chamberlain (geborene Englert) den Weg nach „Höpfi“ gefunden hatte. Auch eine Skype-Liveschaltung in die USA mit Felizitas Dörr brachte große Freude. So verabschiedete man sich in dem festen Willen, sich in fünf Jahren wieder zu sehen – hoffentlich möglichst vollzählig und in guter Verfassung. Organisiert wurde das Treffen durch das „Heimteam“ noch in Höpfingen lebender Mitschüler. ad