Mit Spaß und Eifer bei der Sache

Höpfingen. Nach zweijähriger Pause aufgrund des Corona-Virus fand am Wochenende wieder das traditionelle Höpfinger Volleyball-Vereinsturnier der Volleyballabteilung des TSV für Mixed-Mannschaften statt. Dass sich, trotz der langen Zwangspause, Volleyball immer noch großer Beliebtheit erfreut, zeigte die gute Resonanz der Teilnahme.

Neun Mannschaften dabei

Folgende neun Mannschaften baggerten und pritschen bei der 26. Auflage um den begehrten Wanderpokal: Beaches Next Generation, AH-Fußballer, die Puzzels und Volleyball-AH in Gruppe A, sowie die Kindsköpfe, Weiss, Team Linde, „Hängst Netz tiefer“ und Musikverein in Gruppe B.

Unter der Turnierleitung von Wiebke Philipp und Mara Weinlein, unterstützt durch Leonie Zimmer, wurden in der Vorrunde u. Halbfinale jeweils zwei Sätze á acht Minuten gespielt.

Mit großen Eifer und Spaß waren alle Mannschaften sofort bei der Sache und die Zuschauer „geizten“ nicht mit Beifall für gelungene Aktionen der Volleyball-Akteure.

Vorrunde

Ergebnis der Vorrunde: Gruppe A: 1. AH Volleyball 10:2 Punkte, 2. Beaches N.G. 8:4, Puzzels 6:6 und AH-Fußballer 0: 12.

Gruppe B: 1. Kindsköpfe 14:6 Punkte, 2. Musikverein 12:8, 3. Weiss 8:12, 4. Team Linde 4:16, 5. „Hängst Netz tiefer“ 2:18.

In den beiden Halbfinalspielen konnten sich die Kindsköpfe gegen Beaches Next Generation knapp aufgrund der besseren Balldifferenz durchsetzen (15:10 + 9:11) und der Musikverein gewann in zwei Sätzen gegen die AH-Volleyballer mit 17:9 + 13:12.

Spannendes Endspiel

Somit standen sich im Endspiel (zwei Gewinnsätze bis 15) die Mannschaften der Kindsköpfe und Musikverein Höpfingen gegenüber. Den ersten Satz entschieden die Kindsköpfe klar mit 15:8 für sich. Im folgenden Satz konnte sich das Team Musikverein steigern und beide Mannschaften zeigten schöne Ballwechsel, welche die Zuschauer mit viel Beifall belohnten. Bis zur Mitte des Satzes konnte sich bis zum Stand von 9:8 kein Team entscheidend ab-setzen.

Dem ballsicheren Spiel der Kindsköpfe gingen den tapfer kämpfenden „Musikern“ gegen Satzende dann etwas die „Puste“ aus und das mit Fußball- und Volleyballcracks gespickte Team Kindsköpfe setzte sich letztendlich verdient mit 15:12 durch und holte sich somit nach 2016 zum zweiten Mal den Turniersieg.

Im „kleinen“ Finale um Platz 3 gewannen die AH-Volleyballer gegen Beaches Next Generation ungefährdet mit 25:16. In den weiteren Platzierungsspielen landete das Team „Hängst Netz tiefer“ auf Platz 9. Im Spiel um Platz 7 hatten die AH-Fußballer in einem spannenden Duell gegen das Team Linde mit 26:24 das bessere Ende für sich. Den 5.Platz sicherten sich die Puzzels mit 25:21 gegen Weiss.

In der anschließenden Siegerehrung dankte Horst Stolz im Namen der Volleyballabteilung nochmals allen Mannschaften für Ihre Teilnahme und faire Spielweise. Ebenso Wiebke Philipp, Mara Weinlein und Leonie Zimmer für die souveräne Turnierleitung. Dank sprach Stolz auch allen Helferinnen und Helfern aus, die zum guten Gelingen des Turniers beigetragen haben.

Danach übereichten er und Turnierleiterin Philipp den Wanderpokal an den Turniersieger, sowie Sachpreise an die drei erstplatzierten Teams. Zusätzlich erhielten alle Mannschaften eine Platzierungsurkunde. Anschließend klang das Turnier gemütlich im Foyer aus. sto