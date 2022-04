Höpfingen. „Mit Rat und Tat etwas Gutes tun“ lautet das Motto des VdK-Ortsverbands Höpfingen-Waldstetten, dessen Generalversammlung am Sonntag im Restaurant Schmitt abgehalten wurde. Neben den Berichten stand ein Sachreferat zu den sozialen Fragen Ehrenamtlicher im Zentrum.

Vorsitzender Herbert Häfner eröffnete den Nachmittag und leitete nach den Totengedenken zu den Berichten über. Hier zeigte er sich kritisch: „Wir hatten ein sehr hartes Jahr“, bilanzierte er. Klassische Aktivitäten wie Ausflüge, Kaffeenachmittage und die Adventsfeier fanden nicht statt; eine Spendenaktion galt dem an Krebs erkrankten Milo Schell und seiner Familie. Schriftführerin Renate Häfner ergänzte die Ausführungen um geplante Vorhaben. Der schwache Besuch verschiedener Formate sei wohl auf Corona-Vorsicht des eher gesetzteren VdK-Publikums zurückzuführen. Aktuell zählt der Verein 199 Mitglieder. Über die Einnahmen und Ausgaben informierte Kassierin Petra Eiermann; die von Karin Gutmann und Beate Leis durchgeführte Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Die Berichte endeten mit der Rückschau von Hinterbliebenenvertreterin Edelburga Schell, die einige Jubilare zwischen 70 und 95 Jahren sowie Hochzeitsjubiläen besucht hatte. Für jeweils zehn Jahre wurden Felix Ehemann und Tanja Titze-Ehemann, Alwina und Josef Fortmeier, Gerhard Friedrich, Freddy Greulich, Andrea und Horst Hefner, Dagmar Junkert, Egon Klotzbücher, Gabriele Messler und Wolfgang Streckert geehrt. Die Entlastung verband Bürgermeister Christian Hauk mit einem Lob für das ehrenamtliche Engagement, das der VdK zum Wohle der Gesellschaft ausübe. Vor allem die Spende an den kleinen Milo könne als „vorbildliches Zeichen der Menschlichkeit“ anzusehen.

Den VdK-Kreisverband vertraten die Ehrenamtsbeauftragten Gabriele und Frank Matthé (Götzingen). Sie schilderten die Personalstruktur des Kreisverbands und berichteten aus ihrem Alltag: „Die Ehrenamtsbeauftragten fungieren als Schnittstelle zwischen Interessierten und Ortsverbänden“, betonte Gabriele Matthé und stellte neuartige Projekte und Foren für Ehrenamtliche vor. Um den bundesweit rund 2,5 Millionen Mitglieder zählenden VdK und seine sozialen Ziele der Öffentlichkeit wieder näher zu bringen, ermutigte sie zu gezielten Informationsveranstaltungen.

In seinem Schlusswort dankte Vorsitzender Herbert Häfner allen Mitstreitern. Er zeigte sich optimistisch: „Wir wollen wieder richtig durchstarten!“, hielt er fest und erinnerte an die Wiederaufnahme der Kaffeenachmittage am 18. Mai. ad