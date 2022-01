„Mini-Ständchen“ überbracht

Waldstetten/Höpfingen. Seinen 60. Geburtstag beging in der vergangenen Woche Helmut Gerig, langjähriger Sänger des Gesangvereins „Frohsinn“ Waldstetten. Da das Singen in den Vereinen pandemiebedingt nicht möglich ist, überbrachte das Vorstandsteam rund um den Vorsitzendem Herbert Frisch in mittlerweile bewährter Weise die Glückwünsche des Vereins mit einem „Mini-Ständchen“. Man sei froh, dass Gerig nach der Italienrundreise des Gesangvereins im Jahr 2009 den Weg zum Chor gefunden habe, so der gemeinsame Blick auf die Anfänge. Der Jubilar gehört seitdem in jeder Hinsicht zu den Aktiven und auch die Geselligkeit im Vereinsleben ist ihm ein wichtiger Aspekt. Insofern war die Aufwartung der Vorstandschaft in der „vereinslosen Zeit“ zwar ein kurzes aber willkommenes Wiedersehen, wofür sich Helmut Gerig bedankte. HF

