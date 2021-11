Mehrfachkarten überprüfen

Höpfingen. Nachdem das Familienbad in Höpfingen Corona-bedingt eine beachtliche Zeit geschlossen hatte, kann es durchaus sein, dass Mehrfachkarten abgelaufen sind.

Die Gemeinde Höpfingen bietet bis zum Ende des Jahres an, die „unklaren“ Karten zu prüfen. Hierzu können die Karten in einem Umschlag (mit Name, Adresse und Telefonnummer versehen) im Rathaus-Briefkasten einwerfen. Die Karten werden zeitnah von Gemeindemitarbeitern überprüft; Kunden erhalten Nachricht über das Ergebnis.

Natürlich können Familienbad-Fans ihre Karten auch selbst am Wochenende – während der Öffnungszeiten – am Automaten überprüfen.

Nur am Wochenende geöffnet

Das Familienbad ist nur noch am Wochenende geöffnet. Die Öffnungszeiten sind: samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 9.30 bis 17 Uhr. Für den Zutritt zum Bad gilt in der Basisstufe 3G (Antigentest ausreichend), in der Warnstufe 3G (nur PCR-Test) und in der Alarmstufe 2G. Die Sauna ist bis auf Weiteres geschlossen. Hier gilt die Regel auch, dass die Karten im Rathaus-Briefkasten einzuwerfen sind (Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen) und im Verhältnis „1 zu 3“ umgetauscht werden (ein Mal Saunaeintritt = drei Mal Badeeintritt). ad

