Mehr Einwohner bringen mehr Zuweisungen

Höpfingen. Seine dieses Mal recht lange Agenda handelte der Höpfinger Gemeinderat am Montag recht zügig ab. Die erste Sitzung des Jahres fand in der Obst- und Festhalle statt, in der Bürgermeister Christian Hauk neben den Räten zahlreiche Zuhörer begrüßte.

Reine Formsache war bereits das erste Thema: Nachdem der Kriterienkatalog für die Zulassung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Dezember 2021 vorgetragen worden war, hatte sich eine lebhafte Diskussion entwickelt – vor allem bezüglich landwirtschaftlich genutzter Flächen inklusive Blühstreifen sowie der Rückbauversicherung – hatte das Gremium einige Änderungen gefordert. Nachdem diese nun eingearbeitet wurden, präsentierte Bürgermeister Hauk das neue Konstrukt, welches einstimmig angenommen wurde.

Erfreuliches vermeldete danach Kämmerin Nadine Henn: Gemäß nunmehr eingegangenem Förderbescheid übernimmt das Land 79,6 Prozent der 250 000 Euro betragenden Gesamtsumme für die Kanalsanierung des Bruno-Störzer-Wegs. „In Zahlen bedeutet das, dass die Gemeinde einen Eigenanteil von 50 600 Euro zu zahlen hat“, betonte sie.

Wie Björn Schlie bekannt gab, werde die Maßnahme derzeit vorbereitet; Baubeginn erfolge „so zügig wie möglich“. Man strebe an, Ende Februar in die Ausschreibung zu gehen und das Projekt bis zum 30. Juni fertig gestellt zu haben. „Betroffen ist der Bereich zwischen Umspannwerk und TSV-Areal“, schilderte er.

Viele Zahlen

Viele Zahlenreihen hatte dann einmal mehr Kämmerin Nadine Henn auf Lager, doch gestaltete sich die Einbringung des Kernhaushalts und Wirtschaftsplans für 2022 als wenig aufsehenerregend. Die Zahlen sind durchaus praktikabel: Während die ordentlichen Erträge des Gesamthaushalts für 2022 bei 6 890 500 Euro liegen, betragen die Aufwendungen 7 202 727 Euro. Zwar wird die schwarze Null immer noch um ein Minus von 312 227 Euro verfehlt, doch unterbietet diese Summe noch den Minuswert von 2021: Dieser lag bei 787 000 Euro. Begründet wurden die Zahlen durch Zuwächse im Bereich der Einkommenssteuer, gestiegene Schlüsselzuweisungen und die höhere Investitionspauschale. „Zudem haben wir inzwischen mehr als 3000 Einwohner, was weitere Zuschüsse ergibt“, bilanzierte Nadine Henn. Generell sorgen die veränderten Ausgangspositionen für Mehreinnahmen von 724 000 Euro gegenüber 2021; einzig der Personalaufwand sei etwas angestiegen.

Der Finanzmittelbedarf liegt bei 1,03 Millionen Euro, der Höchstbetrag für Kreditaufnahmen bei einer Million Euro. „So wird Höpfingen auch nicht unter die Mindestliquidität von 121 600 Euro fallen“, betonte die Kämmerin. Ein Kassenkredit besteht aktuell nicht, dafür stehen 2022 diverse Projekte an: Als Beispiele nannte sie den Digitalfunk für die Feuerwehr, einen neuen Lastwagen für den Bauhof und einen neuen Schneeschieber, Maßnahmen zum Gewässerschutz sowie das Dorfgemeinschaftshaus Waldstetten.

Gemeinderat Thomas Greulich bezog kurz Stellung: „Wir stecken noch immer tief in den roten Zahlen, stehen damit aber als kleine Gemeinde nicht allein da“, hielt er fest und lobte den „trotzdem positiven Cashflow“. Auf der anderen Seite bemängelte er, dass für wertvolle Einrichtungen wie das Familienbad „kein müder Euro an Fördergeldern“ bereit gestellt werde.

Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 905 559 Euro vorgesehen - davon 644 559 Euro im Erfolgsplan und 261 000 Euro im Vermögensplan. Es sind Kreditaufnahmen von bis zu 110 000 Euro für Investitionen wie einen Bagger und Fernwirktechnik vorgesehen; der Höchstbetrag für Kassenkredite liegt bei 100 000 Euro. Beschlossen wird der Haushalt in der kommenden Sitzung.

Entscheidung vertagt

Vertagt wurde ebenfalls die Entscheidung hinsichtlich der „Verlässlichen Grundschule“: Wie Bürgermeister Hauk erklärte, würden nach zwei Umfragen vier Kinder eine Betreuung an Vor- und Nachmittagen in Anspruch nehmen. Auch eine Betreuungskraft habe man in der Zwischenzeit gefunden – das aber erst nach dem Stichtag für die Landesförderung (15. November), so dass sich nun ein Defizit von rund 4 000 Euro bei Öffnung des Angebots ergebe. Dem wirke auch ein früherer Ratsbeschluss entgegen, laut dem die „Verlässliche Grundschule“ erst ab sechs Kindern geöffnet werde. „Nun stellt sich die Frage, ob wir jetzt einsteigen oder erst zum kommenden Schuljahr“, so Christian Hauk.

Die Gemeinderäte Martin Sauer und Ute König sprachen von einer schwierigen Entscheidung: „Wenn man jetzt nicht zugreift, springt eventuell die Kraft ab“, merkte Sauer an. Ute König empfahl individuell buchbare Zusatzzeiten, um eine größere Zielgruppe zu erschließen. Thomas Greulich riet zum weiteren Dialog mit den Eltern und schlug eine „abgespeckte Version im laufenden Schuljahr“ vor, um die Kosten überschaubar zu halten.

Letztlich wurde einstimmig beschlossen, die Eltern und auch die Betreuungskraft nochmals anzusprechen. „Der genaue Bedarf ist zu erörtern, bevor man tätig wird“, so Bürgermeister Hauk. Der Beschluss wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung gefasst. ad