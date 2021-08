Direkt an der B 27 in Höpfingen - Landwirtschaftsfamilie Brenneis aus Vollmersdorf eröffnete am Samstag ihren Marktcontainer Marktcontainer in Vollmersdorf soll den lokalen Genuss näher bringen

Eine echte Bereicherung für Höpfingen: Der am Samstag eröffnete Marktcontainer der Landwirtschaftsfamilie Brenneis aus Vollmersdorf direkt an der B 27 bietet regionale Lebensmittel.