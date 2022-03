Mann fährt nach Unfall einfach weg

Höpfingen. Ein 21-Jähriger verursachte am Montagabend einen Unfall in Höpfingen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem VW Crafter auf der Straße „Eckwald“ unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Dann kollidierte er mit einem Telefonmasten, wodurch dieser zerbrach. Im Anschluss fuhr der 21-Jährige weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Am Crafter entstanden rund 15 000 Euro Schaden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

