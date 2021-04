„Man muss den Blick nach vorne richten“

Höpfingen. Nach der „Online-Gesamt-Vorstandssitzung“ Ende Februar führte der TSV Höpfingen, der in diesem Jahr auf eine 110-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken kann, nun eine weitere digitale Sitzung durch. Auch diese leitete Dominik Mechler. „Einen Blick nach vorne muss man richten“, so Mechler, wenn auch die derzeitige Pandemie fast alle Vereinsaktivitäten unmöglich mache.

AdUnit urban-intext1

Sport aktuell nur unter Auflagen

Derzeit könne lediglich der Tennisklub im TSV unter besonderen Auflagen Sport anbieten, nur kurze Zeit sei das Fußballtraining – insbesondere für Jugendliche – möglich gewesen. Auch sei die Fußballsaison 2020/21, die für die drei TSV-Seniorenteams vielversprechend begonnen hatte, inzwischen abgebrochen worden.

Anberaumt sei die verschobene TSV-Jahreshauptversammlung auf den 18. Juni. „Man muss allerdings die Lage abwarten“, so Mechler. Dies betreffe ebenso das Sportfest (23. bis 27. Juli) sowie eine Trainer-Ausbildung des Fußballkreises Buchen Ende Mai und eine von der Volleyball-Abteilung anvisierte „Beach-Runde“.

Eine wichtige Information gab TSV-Beisitzer Wolfgang Streckert abschließend: „Das 2020 ausgefallene Club-Konzert mit ,First Generation of Number Nine’ soll 2022 so bald wie möglich nachgeholt werden. Die erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.“ ro

AdUnit urban-intext2