Mai-Aktion der Festdamen

Höpfingen. Der Spaziergang mit Rätselspaß der „Höpfemer Festdamen“ aus 2019 kann noch im ganzen Mai durchgeführt werden. In und um Höpfingen sind 14 Gegenstände und Holzbuchstaben versteckt. Die Buchstaben bilden am Ende ein Lösungswort. Um die Gegenstände finden zu können, sind auf der Facebook- und Instagram-Seite der DLRG sowie auch in der „MeinHöpfi-App“ Hinweisbilder veröffentlicht. Dort findet man auch in Video, welches die Aktion noch einmal erklärt. Das Lösungswort und die gemachten Bilder können an jugendleiter@hoepfingen.dlrg.de gesendet werden. Am Ende wird unter allen Teilnehmer eine Überraschung verlost.

