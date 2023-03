Männertag im Schönstattzentrum Waldstetten

Waldstetten. Ein Teilnehmer des Männertages der Schönstattbewegung in Waldstetten summte fröhlich und laut den Song: „Wer glaubt, ist nicht allein“, der zu Ehren des verstorbenen Papstes Benedikt XVI vor einigen Jahren verfasst wurde.

Zahlreiche Teilnehmer

Die übrigen Teilnehmer horchten verwundert auf und fragten: „Was singst du denn?“ Darauf der Angesprochene: „Ich freue mich, dass ich so viele, die ich kenne, heute wieder treffe.“ Die Veranstaltung erweckt bei Außenstehenden immer wieder Erstaunen. Von ihr geht eine Anziehungskraft aus, dass auch in der „gottfernen“ Zeit Menschen bereit sind, den Glauben sichtbar zu machen.

Schwester M. Elena Karle begrüßte in ihrer cleveren und couragierten Art alle Teilnehmer und wies darauf hin, dass in drei Wochen Ostern, das Fest der Auferstehun, gefeiert werde und heute, am 19. März, der „Josefstag“. Die weitere „Führung durch den Tag“ übergab sie an Pater Irenäus Wojtko aus Walldürn.

Die einfühlsame und von der Liederauswahl sehr gelungene musikalische Begleitung übernahmen Achim Dörr und Horst Löffler.

„Wie fühle ich Gottes Wort?“ fragte Pater Irenäus und regte Antworten an mit einem Beamer-Bild, das einen schlafenden Menschen auf einer Parkbank zeigte. „Reden wir über Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde, oder über Josef den Zimmermann?“

Wert der eigenen Arbeit

Und Josef gibt die Antwort: „Ich bin bereit, in der Welt wach zu handeln und den eigenen Glauben zu leben!“ In Josef erwacht seine Berufung. Was macht das Entscheidende in seinem Leben aus: Jesus, Gottes Sohn, hat seine bedeutungsvolle Lebenszeit „in der Hand“ von Josef verbracht. Von ihm lernte Jesus, welch einen Wert und die Würde die Frucht der eigenen Arbeit ist.

Papst Franziskus hat am 8. Dezember 2020 ein apostolisches Schreiben veröffentlicht „Patris Corde“ und ein Jahr des Heiligen Josef ausgerufen. Damit hat er zum 150. Jahrestag der Erhebung des „Schutzpatrons der Kirche“ die Bedeutung dieses Heiligen für die heutige Zeit interpretiert. Die heutige Welt brauche dringend Väter und keine Despoten. Als Vater werde man nicht geboren, sondern nur, wer Verantwortung, wer Fürsorge für andere übernimmt, ist Vater.

Die Selbsthingabe sei die höchste Form der Nächstenliebe. Dazu gehört auch die Fähigkeit, klare Entscheidungen zu treffen und sie zu begründen. Josef verwirklichte zusammen mit Maria den Heilsplan Gottes.

Der Heilige Josef solle auch ein Vorbild für die Männer von heute sein. In der Gesellschaft der heutigen Zeit scheinen die Kinder oft „vaterlos“ zu sein. Und der tiefere Sinn dieser Tagung – so sah es ein Teilnehmer – liegt auch darin: So, wie sich eine Kerze an der anderen entzünde, so entzünde sich auch Glaube an Glaube.

Der Abschluss des Männertages war ein Gottesdienst mit Pater Irenäus, der in seiner Predigt das ganze Thema abrundete und vertiefte.

Dass auch der äußere Rahmen der Tagung intakt und alles bestens organisiert war, einschließlich des Mittagessens, dafür sorgte Schwester Elena mit ihrem Helferteam.